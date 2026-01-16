El padrino IV - Semanario Brecha
Trump y la conexión petrolera

El padrino IV

Javier Gómez Sánchez
16 enero, 2026
- Tiempo de lectura: 4 min

En una de las escenas más memorables de El padrino II, los personajes se reúnen en uno de sus hoteles en La Habana con la excusa de celebrar un cumpleaños, pero es realmente para repartir los nuevos negocios. El anfitrión le dice al camarero: «Que todos vean el pastel antes de cortarlo».

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante la reunión con funcionarios del gobierno y ejecutivos de petroleras el 9 de enero en la Casa Blanca. Fotos Públicas

Seis días después del ataque a Venezuela la Casa Blanca fue escenario de una reunión del presidente Donald Trump con ejecutivos de empresas petroleras. El número de participantes obligó a acondicionar la sala Este, el salón más grande de la sede ejecutiva, que históricamente se ha utilizado para recepciones y bailes, además del funeral de varios presidentes. La lista de invitados incluía a los principales ejecutivos de Chevron, ExxonMobil, ConocoPhillips, Continental Resources, Halliburton, HKN Inc., Valero Energy, Marathon, Aspect Holdings, Tallgrass, Hilcorp, y Raisa Energy. También se incluyó a la británica Shell, la holandesa Vitol y la española Repsol y la italiana ENI, junto con Trafigura, una transnacional con sede en Singapur, casi todas con altos porcentajes de sus acciones en man...

Edición 2095
