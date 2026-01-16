El padrino IV

Seis días después del ataque a Venezuela la Casa Blanca fue escenario de una reunión del presidente Donald Trump con ejecutivos de empresas petroleras. El número de participantes obligó a acondicionar la sala Este, el salón más grande de la sede ejecutiva, que históricamente se ha utilizado para recepciones y bailes, además del funeral de varios presidentes. La lista de invitados incluía a los principales ejecutivos de Chevron, ExxonMobil, ConocoPhillips, Continental Resources, Halliburton, HKN Inc., Valero Energy, Marathon, Aspect Holdings, Tallgrass, Hilcorp, y Raisa Energy. También se incluyó a la británica Shell, la holandesa Vitol y la española Repsol y la italiana ENI, junto con Trafigura, una transnacional con sede en Singapur, casi todas con altos porcentajes de sus acciones en man...
