El peronismo vuelve renovado

Más de 1 millón de votos fue la diferencia con la que Fuerza Patria arrasó el domingo a La Libertad Avanza en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires. Pero el resultado electoral fue, por un lado, también la primera oportunidad para que la sociedad expresara su disconformidad al gobierno ultraliberal de Javier Milei y sus medidas de ajuste salvaje. Y, por otro, la demostración de la continua pérdida de legitimidad del sistema electoral y los partidos políticos: votó apenas el 61 por ciento del padrón provincial, según datos oficiales.
Los 14 puntos porcentuales con los que la fuerza de Axel Kicillof destrozó a Milei y los libertarianos dejó en claro que el gobernador bonaerense es el nuevo referente del peronismo y que el gobierno nacional deberá replantearse cómo segui...
