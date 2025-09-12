El peronismo vuelve renovado - Semanario Brecha
La primera gran derrota electoral de los «libertarios» en Argentina

El peronismo vuelve renovado

Fabián Kovacic desde Buenos Aires 
12 septiembre, 2025
Con su victoria del domingo en la provincia de Buenos Aires, el peronismo logró posicionar a un nuevo referente, Axel Kicillof, y reordenar su interna. En el gobierno de Javier Milei reina a su vez el desconcierto, mientras se aferra a un programa económico guionado por el FMI y a punto de estallar.

Axel Kicillof y su equipo festejan la victoria en las elecciones de la provincia de Buenos Aires. AFP, Nur, Catriel Gallucci Bordoni

Más de 1 millón de votos fue la diferencia con la que Fuerza Patria arrasó el domingo a La Libertad Avanza en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires. Pero el resultado electoral fue, por un lado, también la primera oportunidad para que la sociedad expresara su disconformidad al gobierno ultraliberal de Javier Milei y sus medidas de ajuste salvaje. Y, por otro, la demostración de la continua pérdida de legitimidad del sistema electoral y los partidos políticos: votó apenas el 61 por ciento del padrón provincial, según datos oficiales.
Los 14 puntos porcentuales con los que la fuerza de Axel Kicillof destrozó a Milei y los libertarianos dejó en claro que el gobernador bonaerense es el nuevo referente del peronismo y que el gobierno nacional deberá replantearse cómo segui...

