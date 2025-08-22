El recurso de la emergencia

El presidente Donald Trump se designó a sí mismo como presidente de la junta directiva del Kennedy Center, una institución de artes escénicas de fama mundial con sede en Washington D. C. Luego, Trump adelantó como broma –una de sus fintas favoritas– la posibilidad de cambiarle el nombre a la institución y llamarla Trump Center for the Arts, una idea que supera la propuesta de algunos representantes del otrora Partido Republicano, que desean darle al teatro de la ópera del todavía Kennedy Center el nombre de Melania Trump, la tercera esposa del presidente.
La semana pasada Trump decretó la creación de un equipo de trabajo en la Casa Blanca para la supervisión de los Juegos Olímpicos de 2028, que tendrán su sede en Los Ángeles, California. Se espera la participación de unos 15 mil ...
Artículo para suscriptores
Hacé posible el periodismo en el que confiás.
Suscribiéndote a Brecha estás apoyando a un medio cooperativo, independiente y con compromiso social
Para continuar leyendo este artículo tenés que ser suscriptor de Brecha.
¿Ya sos suscriptor? Logueate