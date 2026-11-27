Ya hicieron una revolución socialista-republicana y una comunista, y no resolvieron ni la desigualdad ni la pobreza. Las elecciones no ayudaron mucho. Desde los setenta Yemen tuvo más elecciones que Uruguay.

El conflicto actual tiene como eje la influencia extranjera. No es una lucha contra el orden colonial: es una lucha contra la rémora de su influencia, a través de actores locales que dependen de ella para poder sobrevivir en el poder. Es una lucha entre quienes identificaron el problema y quienes necesitan el problema.

ANSAROLÁ

Surge en 2002 con la prédica de Hussein al-Houthi en Marran, en las montañas del norte de Yemen. Su padre era un prestigioso clérigo zaidí con vasta trayectoria en la resolución de conflictos y disputas por la gestión de recursos granjeros en la comunidad de Marran. La comunidad le había asignado tierras para su sustento, como reconocimiento por su labor. Los clérigos no ejercen su influencia por coerción estatal o religiosa; dependen del reconocimiento de la comunidad.

En 2004, el por entonces presidente Alí Abdalá Saleh, alarmado por el crecimiento del movimiento, ordena sitiar Marran con tanques y bombardeos aéreos y de artillería. Varios niños y mujeres mueren bajo las bombas, y, tras meses de asedio, Hussein al-Houthi es asesinado. Su familia es separada, así como la de sus seguidores. Saleh hace enterrar su cuerpo en una prisión en Saná, para que su tumba no pudiera ser visitada.

La crueldad de un lado y el heroísmo del otro fueron el más claro indicador para la sociedad yemení. De un lado, no iban a vacilar en ser despiadados; del otro, iban a ser consecuentes con su proyecto, aun al precio de cualquier sufrimiento.

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Desde entonces hasta ahora, Ansarolá ha resistido 11 guerras, de las cuales sale cada vez más fuerte, experimentado, numeroso, con más alianzas y más robusto políticamente. Los números de sus combatientes son más que elocuentes: 0 en 2002, 200 en 2004, 2 mil en 2005, 75 mil en 2015 y 350 mil en 2025. Todos números occidentales, conservadores e imprecisos.

Su armamento y tipo de estructura militar han crecido a la par. De unas pocas kalasnikov en 2004 a misiles balísticos e hipersónicos en 2023; drones de distinto tipo, fuerzas especiales, francotiradores, operadores de radares y misiles. Además, mandos medios militares se fueron sumando a la causa, aportando experiencia, conocimiento y doctrina militar.

Mientras libra estas guerras, amplía y colectiviza su proyecto político. Su plataforma abarca 12 aspectos cruciales para la sociedad yemení y define 175 objetivos a corto plazo. Van desde la representación política y el vínculo entre comunidades granjeras y el Estado hasta política y comercio exterior. El republicanismo es la piedra angular del proyecto, que permite articular la descomunal diversidad yemení. Pero, además, administra regiones, resuelve disputas, gestiona recursos, cobra impuestos y administra la economía de las regiones bajo su órbita.

CLANES, TRIBUS Y COMUNIDADES

Son tres categorías, bien definidas, que conforman un sinfín de intersecciones y un tejido amplio, elástico y complejo, cuyas raíces datan de cinco milenios (sí, 5 mil años) de gestión de la tierra, sus recursos y las relaciones sociales de la gente que la habita.

Un clan define relaciones de solidaridad y protección sobre la base del parentesco (sanguíneo o reivindicado). Una comunidad campesina es un conjunto de productores que comparten actividades, recursos y mecanismos de gestión.

Una tribu define un orden político que puede abarcar clanes y comunidades. «La tribu, por su naturaleza original, es una administración autónoma basada en la consulta, que se opone al poder individual […] y el incumplimiento de sus obligaciones hacia ella expone al jeque al cuestionamiento y la censura», dice en el periódico Al-Thawrah el investigador Abdulmalik al-Ajri («La crisis del Estado: del imamato a la república», 28-IX-21).

Pero, además, las tribus cumplen un rol de autodefensa, algo esencial para entender incluso los videos que circulan en las redes. Los clanes gestionan ejércitos y milicias muy numerosas.

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Las relaciones tribales o de clanes abarcan entre el 70 y el 80 por ciento de la población. Este orden tribal crea un sistema de autogobierno que hace casi innecesario al Estado. De hecho, al repasar la amplia historia yemení, da la impresión de que a las distintas entidades estatales nunca les han dado el protagonismo que merecen e incluso han intentado reprimir al Estado, constreñirlo y usarlo para sus propios intereses.

LOS INJERENCISTAS

De esta forma, puede ser calificado no solo un grupo de personas, sino la tendencia de una minoría, vinculada a las burocracias, las profesiones, los ejércitos profesionales y el comercio, con una mirada cosmopolita y en sintonía con las formas de organización estatal y gestión global de recursos, de moda en el mundo.

El término es exagerado, pero es el adecuado para entender una de las raíces del conflicto actual. Todos ellos conforman la oposición a Ansarolá. No tienen un proyecto en común; lo único que los une es su necesidad de supervivencia. Ni siquiera tienen unidad en cuanto al grado en el cual quieren recibir influencia extranjera. Hay varios nacionalistas con perspectiva soberana, pero con un proyecto opuesto al de Ansarolá: empresarios, políticos de carrera, militares, religiosos, líderes de clanes, incluso comunidades granjeras. El único factor que los vincula es que ven amenazados sus posiciones e intereses concretos.

Todos ellos operan bajo el felpudo de gobierno internacionalmente reconocido. El reconocimiento internacional es el único que tiene este gobierno. Los yemeníes lo llaman «el gobierno del hotel», porque es donde tiene su sede, en un hotel en Riad, en Arabia Saudita.

DINÁMICAS DEL CONFLICTO ACTUAL

Yemen está viviendo el colapso total y absoluto de un viejo orden, caracterizado por un Estado débil en el cual se refugian intereses corporativos. Que estén apelando a mercenarios pagados por Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos es más que elocuente.

Su administración es un caos, con servicios esenciales desastrosos, a tal punto que gente de sus territorios va a atenderse a los centros de salud de Ansarolá.

Mientras tanto, Ansarolá aprovecha un momentum para el cual trabajó cuidadosamente. Su objetivo no es la toma de territorio: es tejer un orden político que comprenda a todos los actores posibles. Por eso su aporte es estratégico y táctico. No sustituye a las milicias de las tribus: les ofrece tácticas y personal militar especializado complementario. Su doctrina militar tiene base en la coordinación de la unidad de esfuerzo, no del comando centralizado. No es la toma del Estado ni su destrucción. Son las comunidades, dialogando y combatiendo, que están implementando un nuevo orden que incluirá al Estado como un actor más.