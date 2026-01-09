Empantanados en lo doméstico - Semanario Brecha
Repercusiones en Uruguay tras la intervención en Venezuela

Empantanados en lo doméstico

Sofía Kortysz
9 enero, 2026
El gobierno uruguayo rechazó de plano la intervención de Estados Unidos en el país caribeño. El presidente Yamandú Orsi manifestó que «el fin no justifica los medios», pero valoró como una «buena noticia» la caída de Nicolás Maduro. En la oposición, por su parte, celebraron que el mandatario venezolano ya no esté, pero hubo diferencias sobre la intervención norteamericana; algunos olvidaron los principios de autodeterminación y soberanía. El debate parlamentario, en tanto, volvió a estancarse en discusiones infructuosas que impidieron un posicionamiento común.

El presidente Yamandú Orsi reunido con el gabinete de ministros en la residencia de Suárez y Reyes, el 4 de enero. Presidencia.

La intervención de Estados Unidos en Venezuela fue nuevamente un parteaguas en la política uruguaya. El asunto fue abordado el miércoles 7 por la Comisión Permanente del Parlamento (compuesta por representantes frenteamplistas, blancos y colorados) con dos líneas definidas: el oficialismo se concentró en condenar el intervencionismo y la oposición, en marcar su rechazo a la intervención extranjera, pero recordando, una y otra vez, las oportunidades en las que el Frente Amplio (FA), siendo gobierno u oposición, no denunció el accionar de Nicolás Maduro. También, omitiendo las veces en que lo hizo. La diferencia respecto a sus socios multicolores la marcó el senador colorado Pedro Bordaberry, líder de Vamos Uruguay, que comenzó su alocución recordando los «consensos existentes» en Uruguay so...

