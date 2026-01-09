Empantanados en lo doméstico

La intervención de Estados Unidos en Venezuela fue nuevamente un parteaguas en la política uruguaya. El asunto fue abordado el miércoles 7 por la Comisión Permanente del Parlamento (compuesta por representantes frenteamplistas, blancos y colorados) con dos líneas definidas: el oficialismo se concentró en condenar el intervencionismo y la oposición, en marcar su rechazo a la intervención extranjera, pero recordando, una y otra vez, las oportunidades en las que el Frente Amplio (FA), siendo gobierno u oposición, no denunció el accionar de Nicolás Maduro. También, omitiendo las veces en que lo hizo. La diferencia respecto a sus socios multicolores la marcó el senador colorado Pedro Bordaberry, líder de Vamos Uruguay, que comenzó su alocución recordando los «consensos existentes» en Uruguay so...
Artículo para suscriptores
Hacé posible el periodismo en el que confiás.
Suscribiéndote a Brecha estás apoyando a un medio cooperativo, independiente y con compromiso social
Para continuar leyendo este artículo tenés que ser suscriptor de Brecha.
¿Ya sos suscriptor? Logueate