«Queremos que el péndulo vuelva a moverse hacia los progresismos»

Cuando el actual presidente colombiano, Gustavo Petro, la llamó a la explanada de la Casa de Nariño para que fuese quien le pusiera la banda presidencial, María José ya tenía un camino recorrido como militante y parlamentaria porque su vida, como deseó su padre, se «agigantó con sus propios desafíos». Su progenitor, Carlos Pizarro, quien fuera máximo comandante del Movimiento 19 de Abril, baleado en un vuelo de Bogotá a Barranquilla en medio de su campaña presidencial en 1990, luego de haber firmado los Acuerdos de Paz, le escribió a su niña: «Ser sabio es conocer en cada época todo lo que ella nos depara». Pizarro Rodríguez cuenta a Brecha todo lo que el gobierno de Petro –que, independientemente de los resultados electorales, habrá marcado una época en la historia de Colombia– ha hecho h...