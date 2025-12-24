En el punto de mira

Un anciano caminando con dificultad por el peso de los años y la ausencia de seres queridos que ya no están. Una abuela, junto a su hija y su nieta, mirando directamente a quien se cree por encima del tiempo. Un padre sosteniendo el aliento mientras lleva su hijo a un centro de salud. Una madre dando a luz como acto de rebeldía por los que ya no están. Jóvenes incansables corriendo tras sueños de libertad. Un agricultor peinando la tierra tras las frutas de la vida en el jardín del olvido. Un pescador soñando con peces de plata mientras recoge unas redes que están prohibidas porque regalan alimentos a su pueblo. Un vendedor de migajas en los mercados vaciados por el odio de unos y con el beneplácito de otros. Un hambriento en una cola del hambre. Un saco de huesos que desafía una hambruna. Un socorrista haciendo una reanimación imposible, soñando con un latido en mitad de este sinsentido de gente sin corazón. Un conductor de ambulancia engañando al hambre para no desfallecer antes de llegar con su preciada carga de vivos al hospital. Personal sanitario sin miedo dando su vida por arrancar unas muertes más de ignorados listados de olvidados. Una maestra cantando canciones infantiles para tragarse el miedo mientras hace sonreír a sus alumnos. Una niña atrapada en un coche. Niños jugando en un columpio, niños bailando en mitad de una plaza, niños soñando con un cielo de harina y leche. Un periodista tratando de acercarte la realidad mientras miras hacia otro lado.

Un padre sin hijo, una hija sin madre, una abuela sin nieta, una nieta sin prima, un tío sin sobrino, un hermano al que le robaron el alma y un pueblo sin consuelo.

Más allá de haber nacido en Gaza, todas estas personas tienen algo en común, y es que un día otra persona, un soldado israelí, vio lo que estaban haciendo, las siguió con la mirada hasta que estuvieron en el centro de su punto de mira… y disparó.

Damián López López es español. Trabaja hace años en la cooperación internacional para el desarrollo. Ha estado en campamentos para personas refugiadas en Bolivia, Palestina, México, Mozambique, Grecia, Colombia, El Salvador, Guinea Ecuatorial, República Saharaui. Vive en Guatemala. Publica en distintos medios de España y América Latina.