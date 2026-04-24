Comunicado de organizaciones de la sociedad civil

Montevideo, 21 de abril de 2026

Las organizaciones firmantes expresamos nuestro rechazo a las expresiones vertidas por el director de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH), Marcos Israel, en una nota de prensa en la que niega el genocidio contra el pueblo palestino y califica de «noticias falsas» la difusión de crímenes de guerra ampliamente documentados cometidos por Israel contra la población civil de Gaza.

Con una clara postura en defensa del régimen de Israel, pretende incorporar la categorización de que toda crítica hacia dicho Estado sea considerada como antisemitismo. Las expresiones de Marcos Israel se dan en el marco de su fundamentación de la resolución de la INDDHH acerca de la creación de un grupo de trabajo convocado para catalogar de «antisemita» cualquier denuncia del genocidio ejecutado por Israel. Las organizaciones de la sociedad civil citadas para integrar el grupo de trabajo no representan todas las posturas sobre la temática.

Manifestamos nuestro rechazo y preocupación, como organizaciones de defensa y promoción de los derechos humanos, por la creación de este grupo de trabajo.

El antisemitismo (o judeofobia o racismo antijudío) es el prejuicio y el odio hacia las personas judías en tanto tales, lo que históricamente ha generado persecución, represión y un atroz genocidio. Mientras, el sionismo es una ideología nacionalista que llevó a la creación de Israel como un Estado etnorreligioso (Israel se autodefine como Estado judío) exclusivo y excluyente en Palestina, que continúa impulsando su expansión en la actualidad. El sionismo es una opción política no democrática y expulsiva de la población palestina originaria. Muchas personas que se reconocen como judías asumen una postura antisionista.

El señor Israel quiere coartar las críticas al Estado de Israel señalando que estas se originan en prejuicios contra las personas judías, desconociendo el derecho a la libertad de expresión de reconocer que las políticas y fundamentos del régimen sionista son racistas y supremacistas.

Desde 2018, la ley constitucional del Estado nacional judío establece que Israel es «el hogar nacional del pueblo judío» y no de la totalidad de sus ciudadanos y ciudadanas de todas las etnicidades y religiones, y otorga exclusivamente a las personas judías el derecho a la autodeterminación.

Como sabemos, la mitad de las personas que se encuentran de facto bajo la jurisdicción del Estado de Israel tienen derechos de ciudadanía limitados o carecen por completo de ellos, según en qué parte del territorio vivan, y miles han sido asesinados, perseguidos, encarcelados y expulsados de sus casas y tierras.

Como organizaciones de derechos humanos, nos oponemos a la pena de muerte. El parlamento de Israel ha aprobado recientemente la pena de muerte por ahorcamiento, una medida que consideramos inhumana, degradante y contraria a los tratados internacionales. Expresarse en contra de esta ley podría interpretarse como «antisemitismo».

El pueblo uruguayo se ha manifestado en las calles en rechazo al genocidio perpetrado por Israel, se ha hecho una vigilia leyendo los nombres de miles de niños palestinos asesinados y, en la actualidad, tres ciudadanos uruguayos se dirigen a Gaza para llevar ayuda humanitaria, porque practicamos la solidaridad y sentimos a todo ser humano perseguido uno de nosotros y nosotras.

Agremiación Federal de Funcionarios de la Universidad de la República

Ágora. Identidad, Derechos Humanos y Memoria Canaria

Asociación Civil Maestra Elena Quinteros

Agrupación de Cultivadores de Cannabis del Uruguay

BDS Uruguay. Espacios Libres de Apartheid

Comité Palestina Libre

Coordinadora por el Retiro de las Tropas de Haití

Coordinación por Palestina Uruguay

Cotidiano Mujer

Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos

Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua

Fundación Mario Benedetti

Jacarandá. Cultura de la Memoria

Judíxs contra el Genocidio Palestino

Mesa Permanente contra la Impunidad

Colectivo Ovejas Negras

Red de Amigos de Luis Pérez Aguirre

Secretaria de Derechos Humanos del PIT-CNT

Servicio Paz y Justicia