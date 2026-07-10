«En esta América Latina actual estamos un poco solos»

¿En qué consiste una buena política de drogas? Las recetas varían según el cocinero. Décadas atrás, se hablaba de una «guerra contra las drogas» enfocada en un control represivo de la oferta y los consumidores. Ante el fracaso de ese paradigma, ganó terreno la idea de la «reducción de daños», una visión regulatoria con enfoque en lo sanitario. Pero actualmente la receta vuelve a tener un sabor bélico en el continente. En Uruguay, la Junta Nacional de Drogas –integrada por distintos organismos, entre los cuales la Secretaría Nacional de Drogas es a la vez brazo ejecutor y centro de la coordinación institucional– pretende estar al frente de la lucha contra el crimen organizado y el control de los mercados ilícitos. Recientemente, el organismo presentó su Estrategia 2026-2030. ¿Qué está cocin...
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