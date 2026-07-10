«En esta América Latina actual estamos un poco solos» - Semanario Brecha
Acento: la nueva guerra contra las drogas Suscriptores
Con el secretario nacional de drogas, Gabriel Rossi

«En esta América Latina actual estamos un poco solos»

Camilo Salvetti
10 julio, 2026
- Tiempo de lectura: 9 min

Rossi entiende que en Uruguay se ha logrado «una convivencia pacífica» entre el paradigma de la represión y la «efectividad» del mercado regulado del cannabis. Del mismo modo, niega que la idea del gobierno de «controlar la oferta» se asocie a la «guerra contra las drogas». Admite, asimismo, que se ha hecho «difícil» introducir nociones antiprohibicionistas en las coordinaciones con los gobiernos de la región, pero afirma que sí hay buen diálogo en cuanto a la represión del crimen organizado, terreno donde, a su juicio, pesan menos las «discusiones ideológicas».

Gabriel Rossi, secretario nacional de Drogas. Magdalena Gutiérrez.

¿En qué consiste una buena política de drogas? Las recetas varían según el cocinero. Décadas atrás, se hablaba de una «guerra contra las drogas» enfocada en un control represivo de la oferta y los consumidores. Ante el fracaso de ese paradigma, ganó terreno la idea de la «reducción de daños», una visión regulatoria con enfoque en lo sanitario. Pero actualmente la receta vuelve a tener un sabor bélico en el continente. En Uruguay, la Junta Nacional de Drogas –integrada por distintos organismos, entre los cuales la Secretaría Nacional de Drogas es a la vez brazo ejecutor y centro de la coordinación institucional– pretende estar al frente de la lucha contra el crimen organizado y el control de los mercados ilícitos. Recientemente, el organismo presentó su Estrategia 2026-2030. ¿Qué está cocin...

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Publicado en: Acento: la nueva guerra contra las drogas Edición 2120
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