Más allá de los hongos mágicos

A instancias de la ley 19.172, aprobada en 2013, que reguló la producción, venta y consumo de marihuana, Uruguay supo experimentar los efectos de discusiones serias acerca de su política de drogas sobre la base de una idea simple: la prohibición absoluta no estaba dando resultados. Aquel año, el mismísimo expresidente Tabaré Vázquez, que entonces se preparaba para su segundo mandato, llegó incluso a reconocer en televisión estar de acuerdo con regular el mercado de la cocaína. La calidad del debate no ha vuelto a alcanzar aquellos picos y, a veces, parece haber disminuido. ¿Por qué? Consultado al respecto, Diego Sanjurjo, doctor en Ciencia Política y actual gerente del Área de Estadística y Criminología Aplicada del Ministerio del Interior, respondió –«a título personal»– que el giro en el...
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