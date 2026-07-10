Más allá de los hongos mágicos - Semanario Brecha
Acento: la nueva guerra contra las drogas Suscriptores
Política de drogas, narcotráfico y por qué la regulación pasó de moda

Más allá de los hongos mágicos

Nicolás Verga
10 julio, 2026
- Tiempo de lectura: 7 min

Detrás del ensañamiento político con la mano dura para hacer frente a los problemas vinculados al consumo y al tráfico de drogas, distintos expertos sugieren que Uruguay debe regresar a la senda de proyectos novedosos y alternativos –desde planes pilotos de regularización de sustancias hasta el fortalecimiento del combate al lavado–, en lugar de dejarse seducir por el revival de la guerra contra las drogas que impone, a golpe de prepotencia, la nueva era Trump.

Incautación de droga en diciembre de 2023. Focouy, Sofía Torres.

A instancias de la ley 19.172, aprobada en 2013, que reguló la producción, venta y consumo de marihuana, Uruguay supo experimentar los efectos de discusiones serias acerca de su política de drogas sobre la base de una idea simple: la prohibición absoluta no estaba dando resultados. Aquel año, el mismísimo expresidente Tabaré Vázquez, que entonces se preparaba para su segundo mandato, llegó incluso a reconocer en televisión estar de acuerdo con regular el mercado de la cocaína. La calidad del debate no ha vuelto a alcanzar aquellos picos y, a veces, parece haber disminuido. ¿Por qué? Consultado al respecto, Diego Sanjurjo, doctor en Ciencia Política y actual gerente del Área de Estadística y Criminología Aplicada del Ministerio del Interior, respondió –«a título personal»– que el giro en el...

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Publicado en: Acento: la nueva guerra contra las drogas Uruguay
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