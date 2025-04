En medio del silencio

Una noche, mientras caminaba por una calle de Boston, Rümeysa Öztürk fue abordada por un grupo de hombres enmascarados. La estudiante turca, que prepara una tesis sobre literatura infantil en la Universidad Tufts gracias a una beca Fulbright del Departamento de Estado, no tuvo tiempo ni de asustarse. Le sacaron el teléfono y la mochila, la esposaron y la subieron a un auto que, como los secuestradores, vestidos de civil, no tenía identificación alguna. Su abogado no pudo encontrarla ni comunicarse con ella hasta 24 horas después, el 26 de marzo. De acuerdo a un comunicado posterior del Departamento de Seguridad Nacional y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, Öztürk fue detenida para comenzar su proceso de deportación. Su visa había sido revocada con efecto inmediato porque, según el comunicado, la joven «participó en actividades de apoyo a Hamás, una organización terrorista extranjera que disfruta de asesinar estadounidenses». En concreto, Öztürk, que no tiene militancia política y que no consta que haya participado en protesta alguna en los últimos meses, es la coautora, junto con otros tres estudiantes, de un artículo publicado en el periódico estudiantil de Tufts en el que se acusa a Israel de cometer un genocidio y se cuestiona a la universidad por no condenarlo. No se han presentado cargos contra ella.

Una suerte similar a la suya corrieron a lo largo de marzo Mahmoud Khalil, Ranjani Srinivasan, Leqaa Kordia, Badar Khan Suri, Alireza Doroudi, Yunseo Chung, Momodou Taa y otros estudiantes y docentes de universidades estadounidenses, todos con distintos grados de involucramiento –en algunos casos muy tenue– con las protestas propalestinas estudiantiles del año pasado. Varios de los detenidos, entre ellos Öztürk, han ido a parar a una cárcel de Luisiana, a más de 2 mil quilómetros de donde fueron arrestados, a la espera de que la Justicia confirme su deportación. El presidente Donald Trump ha prometido que muchos más arrestos están por venir.

Hasta ahora no había estado del todo claro el verdadero significado de la orden ejecutiva firmada por el mandatario a pocos días de asumir, bajo el nombre de «Medidas adicionales para combatir el antisemitismo». En uno de sus pasajes, el decreto ordena a los departamentos de Estado, Educación y Seguridad Nacional a trabajar en conjunto para identificar a cualquier «estudiante extranjero» que se considere que haya formado parte de la «inédita ola» de «discriminación», «intimidación» y «acoso antisemita» que ha afectado «nuestras instituciones educativas y campus». La mentada ola hace referencia a las masivas protestas de estudiantes y docentes de las principales universidades de Estados Unidos que hace un año pedían por un alto el fuego en Gaza y por el cese de la cooperación académica con la industria militar israelí. Tanto el gobierno de Israel como los republicanos, y una parte importante de los demócratas, catalogaron esas protestas como «antisemitas», cuando no como «incitación y apoyo al terrorismo».

Para cuando ocurrió el arresto de Öztürk, la comunidad estudiantil de Estados Unidos ya estaba en alerta máxima por la detención de Mahmoud Khalil. Cuando regresaba de una cena de Ramadán junto con su esposa el 8 de marzo, este estudiante de origen palestino fue seguido en la calle por un hombre vestido de civil. Una vez dentro del edificio del campus de la Universidad de Columbia, donde vive la pareja, al hombre se le sumaron otros agentes de paisano, que procedieron a esposar al estudiante y llevárselo en un auto particular. A pesar de las súplicas de su esposa, embarazada de ocho meses, ninguno de los agentes respondió a qué organismo pertenecía ni presentó orden de arresto alguna. «Vamos a revocar su visa estudiantil», fue todo lo que dijeron. Los hombres parecían ignorar que Khalil tiene una green card, un documento que en Estados Unidos equivale a la residencia legal permanente, y que está casado con una estadounidense. Lo que no ignoraban es que el año pasado Khalil fue un notorio vocero y negociador de los estudiantes acampados de forma pacífica en el campus de la Universidad de Columbia en solidaridad con el pueblo de Gaza. En aquel entonces, Khalil se hizo conocido en la prensa con declaraciones como esta: «Como estudiante palestino, creo que la liberación de mi pueblo y del pueblo judío están entrelazadas y que no se puede lograr una sin la otra. Nuestro movimiento es por la justicia social, la libertad y la igualdad para todos… Nosotros somos los afortunados que llegamos hasta acá para hacer escuchar la voz de los que sufren la opresión en Palestina y en los campos de refugiados». «Por supuesto, no hay lugar para el antisemitismo», diría entonces también. Era de notar que en aquellas acampadas solidarias con Gaza, hoy prohibidas en Columbia y otros campus, participaban decenas de estudiantes judíos.

* * *

La detención de Khalil despertó críticas por los cuatro costados. Las protestas en su apoyo en varias ciudades universitarias del país han dejado más de un centenar de arrestos, y decenas de organizaciones civiles han pedido su liberación. La venerable Unión Estadounidense de Libertades Civiles deploró su secuestro por funcionarios de Migración y recordó al gobierno que «atacar a un residente permanente legal por el uso de su libertad de expresión protegido por la Constitución es indefendible ante cualquier tribunal de justicia». El senador Bernie Sanders sostuvo que «encarcelar manifestantes es otro paso más en el camino hacia el autoritarismo». Su colega y líder de la bancada demócrata en el Senado, Chuck Schumer, denodado defensor de Israel, dijo «aborrecer» las posiciones de Khalil, a quien no se privó de acusar de «actividades antisemitas», pero sostuvo que si el gobierno no puede presentar cargos contra él –sigue sin hacerlo– se está ante una violación de la Constitución. Incluso Ann Coulter, figura mediática de la ultraderecha trumpiana y rostro habitual en Fox News, se preguntó: «No hay prácticamente nadie a quien yo no quiera deportar, pero, a menos que hayan cometido un delito, ¿no es una violación de la Primera Enmienda?».

Los arrestos del último mes son, de todos modos, el último peldaño de un largo descenso. La represión a aquellos estudiantes de las universidades de Estados Unidos que se han animado a hablar en contra del apoyo académico, militar, económico y diplomático que ese país da a la masacre en Gaza comenzó el mismo día del inicio de las protestas, bajo el gobierno del demócrata Joe Biden. En mayo de 2024, a un mes de iniciadas las acampadas y las manifestaciones en los campus, nueve relatores especiales de la ONU expresaron su alarma por los arrestos masivos de estudiantes, por las suspensiones y las expulsiones, también masivas y sin el debido proceso, que los jóvenes sufrían a manos de las autoridades universitarias y por la campaña de desprestigio que recibían de parte del gobierno y del Congreso. El grupo de relatores se sintió en la obligación de recordarle a Washington que «expresar solidaridad con la población civil palestina o exigir pacíficamente la desinversión de las empresas que facilitan el terrible ataque de Israel contra Gaza no es terrorismo ni antisemitismo, sino una expresión política y de defensa de los derechos humanos protegida por el derecho internacional», y exigió que Estados Unidos «cumpla con su obligación internacional de respetar la libertad de expresión y de reunión pacífica».

El 20 de marzo, los nueve relatores hicieron notar que el arresto de Khalil, así como el de otros estudiantes, «se produce tras una campaña de desprestigio on line contra él, que incluye mensajes de odio y pedidos de deportación y se enmarca en un contexto más amplio de acoso, intimidación y amenazas contra estudiantes que luchan por los derechos de los palestinos». La campaña contra Khalil, que venía desde mayo de 2024, cobró un nuevo brío con la asunción de Trump en enero. La filial estadounidense del grupo juvenil judío sionista Betar, creado a comienzos del siglo XX a imagen y semejanza de los fasci di combattimento de Benito Mussolini y cercano al Likud israelí, dijo haber dado información personal de Khalil a «múltiples contactos» en el gobierno y afirmó que Migración estaba «al tanto de su domicilio y paradero». Canary Mission, un sitio web sionista dedicado al doxing (la publicación de información privada de un individuo o grupo sin su consentimiento con la intención de causar perjuicios laborales o personales), también creó una página web dedicada a Khalil. El estudiante alertó a las autoridades de Columbia que la campaña en su contra era liderada por dos docentes de la universidad, quienes junto con otros activistas proisraelíes se venían reuniendo con asesores parlamentarios y pedían públicamente al gobierno su deportación.

* * *

Los secuestros de estudiantes y la amenaza paralela de Trump de cortarle a Columbia fondos federales para investigación científica por 400 millones de dólares si no aplica su batería de demandas securitarias para «combatir el extremismo y el antisemitismo en el campus» vienen dando mucho que hablar. En los últimos días, luego que se supo que Columbia aplicará las medidas demandadas por Trump, los representantes demócratas en el Congreso han afirmado que Trump está «usando el antisemitismo» para «atacar las universidades». Publicaciones como The New York Times, Foreign Policy y la progresista The New Republic denuncian lo que consideran «la guerra de Trump contra la educación superior». Este jueves, The Atlantic tituló que el presidente «quiere controlar las universidades».

En un reciente artículo en la London Review of Books, el escritor y periodista estadounidense de origen judío Adam Shatz, profesor en la neoyorquina universidad de Bard, discrepa con esa visión. «Esta no es una historia de capitulación ante un líder autoritario, sino de connivencia con él», piensa Shatz. Sobre la extorsión de los 400 millones de dólares, señala que «la universidad podría haber compensado la pérdida echando mano de su dotación de 14.800 millones de dólares; haber llevado al gobierno a tribunales por su ataque extorsivo a la libertad académica y el derecho de reunión; haber buscado un frente unido con otras universidades que se enfrentaban a demandas inconstitucionales de la Casa Blanca. En cambio, su consejo directivo –repleto de partidarios de Israel– aprovechó el ultimátum de Trump para acelerar una campaña contra la disidencia propalestina lanzada durante la presidencia de Joe Biden».

«No hay nada sorprendente en el ataque de Trump a las universidades» ni a otras instituciones liberales por las que el mandatario siente un desprecio de larga data, cree Shatz. «Lo impactante es la facilidad con la que su ataque ha tenido éxito.» El escritor recuerda cómo el año pasado los republicanos del Congreso orquestaron una serie de audiencias públicas con los rectores de las principales universidades para emplazarlos por las protestas contra Israel en sus campus. Esas audiencias terminaron con la renuncia de la rectora de Harvard, Claudine Gay, cuyas respuestas no lograron calmar el apetito conservador. Tanto Gay como sus colegas, rememora Shatz, fueron incapaces de rebatir las afirmaciones sensacionalistas que les lanzaron sus inquisidores, como la de que el lema «Palestina será libre desde el río hasta el mar», usado por algunos estudiantes, equivalía a «llamamientos al genocidio contra los judíos».

Frente a los casos de violencia física contra estudiantes palestinos y manifestantes propalestinos, como el ataque con palos y piedras a un campamento en la Universidad de California en Los Ángeles y el tiroteo contra tres estudiantes palestinos en Vermont, las universidades permanecieron en silencio y prefirieron adoptar el discurso de sus acusadores en el Congreso y de comentaristas mediáticos proisraelíes. «Desde esa perspectiva, las protestas eran en sí mismas antisemitas, o al menos causaban inseguridad a los estudiantes judíos, y con eso bastaba para que no pudieran ser toleradas. Los derechos de los estudiantes palestinos, cuyas voces, a diferencia de las de los estudiantes judíos conservadores, no son compartidas por los miembros de los consejos directivos, fueron ignorados, al igual que sus preocupaciones mucho más serias sobre la discriminación y la seguridad.»

Shatz apunta que las autoridades de Columbia fueron incapaces de acudir en la ayuda de Khalil cuando este les comunicó la persecución de la que era objeto. La universidad ni siquiera ha condenado explícitamente su arresto inconstitucional. En una reunión con estudiantes internacionales, el decano de la facultad de periodismo de Columbia, Jelani Cobb, instó recientemente a los estudiantes a eliminar sus posteos en redes sobre Oriente Medio. «Nadie puede protegerlos», dijo. «Son tiempos peligrosos.» A diferencia de lo ocurrido con Öztürk, Khalil y varios otros estudiantes y docentes universitarios a punto de ser deportados fueron secuestrados sin orden de arresto dentro de los campus de sus propias universidades.

«El enfoque del gobierno para controlar la disidencia propalestina es despiadado», dice Shatz, pero no mucho más que el de las prestigiosas universidades de la Ivy League. Recientemente, por ejemplo, Harvard hizo suya la célebre definición de antisemitismo de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto, un pilar de los esfuerzos diplomáticos de Israel para silenciar el debate sobre sus prácticas opresivas.

Para Shatz, «los liberales en Occidente, tanto en nuestras universidades como en nuestra política, han contribuido a la histeria antipalestina al hacer lugar en su liberalismo a una “excepción palestina”. Lo que han optado por ignorar –el carácter etnocrático y racista del Estado de Israel, sus políticas brutales y autoritarias hacia los palestinos– ahora ha sido adoptado como modelo para sus propias sociedades por Trump y la extrema derecha. […] Por supuesto, existe una diferencia entre el liberalismo hipócrita y el autoritarismo violento de derechas, pero uno ha contribuido a allanarle el camino al otro». El escritor intuye que tras la cobardía de rectores y docentes universitarios que permanecen callados «se esconde la esperanza, o el cálculo, de que ceder al ultimátum de Trump permitirá a Columbia volver a funcionar con normalidad. Los fondos de investigación volverán, junto con las donaciones de millonarios partidarios de Israel, y el campus permanecerá en silencio. Pero el resultado es abandonar la libertad académica que la universidad dice defender y asegurar la erosión –la destrucción– de sus valores. La campaña de represión ya se está extendiendo a otros objetivos. La sumisión no es forma de evitar

el fascismo».