Cuando toca emprender la retirada

Sumergirse en el metro de Nueva York en dirección a barrios populares como Queens permite contemplar una infraestructura completamente deteriorada, vigas maestras agrietadas y oxidadas por su utilización intensiva durante más de un siglo. Puentes y túneles que ya no soportan el paso del tiempo, que fueron creados para una población que era menos de la mitad que la actual y que no tuvieron mantenimiento, ya que hacerlo supone gastos que el Estado más poderoso del mundo no puede sufragar. Es en esta realidad que Donald Trump asienta su estrategia.

Según el investigador esloveno Slavoj Žižek, «tras la crisis financiera de 2008 el modelo neoliberal se volvió insostenible. Trump lo comprendió y concibió una forma de salir de él que no tiene por qué fracasar necesariamente». Agrega que solo un e...