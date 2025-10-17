El enemigo interior y el despojo militarizado - Semanario Brecha
La nueva estrategia de Estados Unidos

El enemigo interior y el despojo militarizado

Raúl Zibechi
17 octubre, 2025
- Tiempo de lectura: 9 min

El reciente viraje de la estrategia de Defensa de Estados Unidos, que hace hincapié en el enemigo interior y en la militarización de las sociedades y las relaciones internacionales, parece ser la respuesta tanto al irresistible ascenso de China como al modo de estirar la decadencia imperial. El mundo que sueñan las élites del Norte solo puede ser sostenido con violencia extrema.

Agentes federales, miembros del Departamento de Seguridad Nacional y la Patrulla Fronteriza retienen a manifestantes frente a una instalación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Portland, Oregon, el 4 de octubre. AFP, Getty Images, Spencer Platt.

Cuando el presidente Donald Trump dijo ante 800 altos comandantes militares que el país está sufriendo una «invasión desde adentro» (véase «Campos de entrenamiento», Brecha, 10-X-25) y que deberían usar las ciudades estadounidenses como «campos de entrenamiento» para atacar a los «enemigos internos», estaba poniendo proa hacia una nueva estrategia, inédita para un país que se había propuesto contener a cualquier potencia en los más remotos rincones del planeta.
El medio Politico destacó en un extenso análisis que «los funcionarios del Pentágono están proponiendo que el departamento priorice la protección de la patria y del hemisferio occidental, un cambio sorprendente respecto del mandato de años del ejército de centrarse en la amenaza de China». Alude a la reciente Estrategia de Defensa N...

Publicado en: Edición 2082 Mundo
