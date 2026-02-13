«Epstein fue un actor político» - Semanario Brecha
Edición 2099 Suscriptores
Con el periodista de investigación Murtaza Hussain, sobre los archivos Epstein

«Epstein fue un actor político»

Francisco Claramunt
13 febrero, 2026
- Tiempo de lectura: 8 min

¿Cuál era el vinculo de Jeffrey Epstein con las élites de Israel y Estados Unidos? ¿Trabajaba para el Mossad? ¿Qué papel jugó en los vínculos entre varios Estados y grandes empresas? Sobre estos aspectos de los archivos, Brecha conversó con uno de los principales periodistas de investigación en Estados Unidos dedicados al tema.

Jeffrey Epstein y Leslie Wexner, en imagen sin fecha, publicada por el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

Hussain es parte del portal Drop Site News, fundado y dirigido por exmiembros de The Intercept y dedicado al periodismo de investigación en temas de política exterior y seguridad nacional de Estados Unidos. Desde hace meses, vienen publicando extensos artículos dedicados a diseccionar los vínculos de Epstein con élites políticas y empresariales. —¿Por qué cree que los grandes medios de comunicación internacionales están descuidando el rol político y los vínculos con agencias de inteligencia de Epstein? —No se puede comprender la importancia de Epstein, incluso de qué rol jugaron sus abusos sexuales, si no se entiende el papel que desempeñó como figura política global, como figura vinculada a Estados y a servicios de inteligencia que operaba como parte de redes de personas ricas y poderosas...

Artículo para suscriptores

Hacé posible el periodismo en el que confiás.
Suscribiéndote a Brecha estás apoyando a un medio cooperativo, independiente y con compromiso social

Para continuar leyendo este artículo tenés que ser suscriptor de Brecha.

Suscribite ahora

¿Ya sos suscriptor? Logueate

Publicado en: Edición 2099 Mundo
Palabras clave:

Artículos relacionados

Edición 2097 Suscriptores
Con Sandra Lazo, ministra de Defensa Nacional

«Las tensiones entre potencias no son problema de Uruguay»

Luciano Costabel Abril Mederos
Edición 2097
Doña Bastarda y las cosas con las que no se pueden hacer chistes

Estómagos delicados

Francisco Claramunt
opinion
Columnas de opinión
En torno a la conmemoración del día del holocausto

Silencios e ironías

María Landi
opinion
Columnas de opinión
La era del trumpismo bolivariano

Más realistas que el rey

Francisco Claramunt
opinion
Columnas de opinión
Irán en sus horas más difíciles

Entre la protesta popular y la amenaza extranjera

Marc Vandepitte