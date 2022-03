En el discurso anual del martes ante el Congreso de Estados Unidos, el primero de su presidencia, Joe Biden dedicó tres de los 62 minutos de su alocución a explicar por qué y cómo, en su opinión, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, «cometió un grave error de cálculo» con la invasión de Ucrania: «[Putin] creyó que podía pisotear a Ucrania y que el mundo lo aceptaría. En cambio, se topó con un muro de fortaleza que no anticipó ni imaginó: el pueblo ucraniano. Creyó que Occidente y la Organización del Tratado del Atlántico Norte [OTAN] no responderían. Pensó que podía dividirnos en nuestro país y en Europa también. Pero Putin se equivocó». Después de años de disonancias tanto en la OTAN como en la Unión Europea y en la política exterior de Washington, la invasión rusa de Ucrania –que no ...