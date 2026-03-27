«Es la primera vez que se hizo un recurso de amparo por un tema ambiental» - Semanario Brecha
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Con Natalia Castagnet, del Área de Protección del Ambiente de la INDDHH

«Es la primera vez que se hizo un recurso de amparo por un tema ambiental»

Rosario Touriño
27 marzo, 2026
- Tiempo de lectura: 9 min

A pesar de que no prosperó, la acción de amparo que promovió la INDDHH para intentar proteger los derechos ambientales amenazados por las exploraciones sísmicas de petróleo fue un mojón importante. El organismo estatal independiente siempre actuó en estos asuntos, pero desde 2025 tiene un área formal dedicada a los derechos humanos y el ambiente. Las denuncias están creciendo y tienen que ver en buena medida con los agrotóxicos, los problemas del agua y la presión sobre la faja costera.

Natalia Castagnet, directora ambiental de INDDHH. Federico Gutiérrez.

—A principios de 2025 se tomó la decisión de crear formalmente una unidad de protección ambiental. ¿Por qué se decide potenciar esta área? —La realidad es que desde que empezó a funcionar la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH), en 2012, se empezaron a recibir denuncias de temas ambientales y también inquietudes en distintas instancias, como las asambleas nacionales de derechos humanos, que se hacen una vez por año. Al principio esas preocupaciones giraban sobre todo en torno a problemas de salud vinculados a los agroquímicos y también tenían que ver con el derecho de acceso al agua potable. En 2016 –yo ingresé en ese año a la INDDHH– formamos el equipo de referencia temática en ambiente. Y continuó la preocupación, se hicieron informes temáticos, resol...

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Publicado en: Edición 2103 Uruguay
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