«Es la primera vez que se hizo un recurso de amparo por un tema ambiental»

—A principios de 2025 se tomó la decisión de crear formalmente una unidad de protección ambiental. ¿Por qué se decide potenciar esta área? —La realidad es que desde que empezó a funcionar la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH), en 2012, se empezaron a recibir denuncias de temas ambientales y también inquietudes en distintas instancias, como las asambleas nacionales de derechos humanos, que se hacen una vez por año. Al principio esas preocupaciones giraban sobre todo en torno a problemas de salud vinculados a los agroquímicos y también tenían que ver con el derecho de acceso al agua potable. En 2016 –yo ingresé en ese año a la INDDHH– formamos el equipo de referencia temática en ambiente. Y continuó la preocupación, se hicieron informes temáticos, resol...
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