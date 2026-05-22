Esa explosión que no llega - Semanario Brecha
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La oposición cubana, entre el revuelo y el fracaso

Esa explosión que no llega

Daniel Valero desde La Habana 
22 mayo, 2026
- Tiempo de lectura: 7 min

Mientras Donald Trump aumenta día a día la presión sobre Cuba, hablando a veces de una negociación «a la venezolana» y otras de invasión militar, la oposición multiplica sus intentos de organizarse, con más éxito fuera que dentro de la isla, donde su esperada y fomentada rebelión, a pesar de las penurias, sigue sin producirse.

Amelia Calzadilla, rodeada por la prensa al salir de la alcaldía de El Cerro, en La Habana, donde fue citada por publicar un video en sus redes sociales denunciando la escasez y las supuestas deficiencias del gobierno, el 13 de junio de 2022. AFP, Yamil Lage.

Por fin, el martes 19 la activista opositora Amelia Calzadilla presentó el movimiento político del que llevaba semanas hablando y con el que espera convertirse en la primera presidenta de Cuba. En el proceso, la formación incluso cambió de nombre, para acabar adoptando el de Partido Liberal Clásico Cubano (PLC), como reafirmación de su apuesta por la propiedad privada y un Estado «con participación mínima en la vida económica y social de los cubanos». Al principio, Calzadilla había propuesto nombrar su agrupación como Liberal Ortodoxa, lo que para la tradición política de la isla constituía un sinsentido. En Cuba, la ortodoxia se asocia a un modelo socialdemócrata de corte europeo, con economía de mercado, pero también fuerte presencia estatal, como el que a comienzos de la década del 50 p...

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Publicado en: Edición 2113 Mundo
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