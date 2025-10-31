«Si querés ser un campeón, no busques el like» - Semanario Brecha
40 años después Suscriptores
Sobre la música y la crisis

«Si querés ser un campeón, no busques el like»

Martín E. Graziano
30 octubre, 2025
- Tiempo de lectura: 13 min

En un diálogo cruzado sobre el estado actual de la música, Brecha convocó al músico y productor Sergio Rotman, saxofonista de Los Fabulosos Cadillacs; a la periodista especializada Romina Zanellato, autora del libro Brilla la luz para ellas. Una historia de las mujeres en el rock argentino 1960-2020 (Marea, 2020), y a Lautaro Barceló, músico, compositor y licenciado en Ingeniería en inteligencia artificial.
Un resumen podría ser: la música está buena, horrible es el lugar donde la pusieron.

Difusión, Agustín Duserre.

Con Sergio Rotman
«Todo vale lo mismo. Nada vale nada»
—Una paradoja: el acceso a la música se democratizó, pero la escucha nunca estuvo más concentrada. ¿Qué pasó?
—Hubo una intencionalidad. Primero convirtieron la música en un commodity. La música se consume de la misma forma que se consumen 100 gramos de paleta. Con la misma atención. Ese cambio no es solo por Spotify. El cambio principal se produce al despersonalizar la aproximación a la música. Durante ciento y pico de años, para acceder a lo que querías escuchar tenías que efectuar un movimiento: conseguir una fonola, un tocadiscos o un equipo. Después, conseguir ese disco en cinta, vinilo, CD o hasta un download, porque para hacer una bajada de Rapidshare [extinguido sitio de alojamiento en la nube] tenías que buscar el archivo y ba...

Artículo para suscriptores

Hacé posible el periodismo en el que confiás.
Suscribiéndote a Brecha estás apoyando a un medio cooperativo, independiente y con compromiso social

Para continuar leyendo este artículo tenés que ser suscriptor de Brecha.

Suscribite ahora

¿Ya sos suscriptor? Logueate

Publicado en: 40 años después Edición 2084
Palabras clave:

Artículos relacionados

40 años después
Con el periodista y escritor argentino Martín Caparrós

«Se tarda un tiempo en amalgamar una nueva idea de futuro, por eso esta crisis»

Betania Núñez
40 años después Suscriptores
Con el politólogo argentino Diego Sztulwark

«Milei tiene algo de la crisis de 2001, invertida»

Agustín Cano
opinion
Edición 2084
«Una victoria categórica y alucinante»

Los delirios de león

Colectivo editorial Crisis
Edición 2084 Suscriptores
El triunfo legislativo de Milei en Argentina

Patria no, colonia sí

Fabián Kovacic
Edición 2083 Suscriptores
Con el argentino Alejandro Bercovich

«Lo que está en crisis es la combinación de democracia y capitalismo»

Fabián Kovacic