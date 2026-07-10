Escenas en la vida de una crítica

Elsa Drucaroff (Buenos Aires, 1957) es escritora, ensayista y crítica literaria. Profesora en Letras y doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires (UBA), es profesora de Literatura Argentina Contemporánea en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, y de Teoría y Crítica Literarias. —¿Por qué surge El pasadizo secreto?, ¿qué del presente te llevó a hacer memoria? —Por un lado, fue el momento en el que conocí a Luisa Muraro,1 una maestra en mi vida. Fueron diez días de conversaciones que me transformaron. Por otro, tiene que ver con un momento de balance vital porque estoy entrando en la madurez. —Aprovechás lo vivido para meterte con el ensayo teórico. —Intuitivamente, lo hice siempre. Pero en el mundo académico no encajaba, me lo reprimían pidiéndome que quitara las...
Artículo para suscriptores
Hacé posible el periodismo en el que confiás.
Suscribiéndote a Brecha estás apoyando a un medio cooperativo, independiente y con compromiso social
Para continuar leyendo este artículo tenés que ser suscriptor de Brecha.
¿Ya sos suscriptor? Logueate