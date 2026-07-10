Escenas en la vida de una crítica - Semanario Brecha
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Con Elsa Drucaroff, sobre El pasadizo secreto

Escenas en la vida de una crítica

Jorge Fierro
10 julio, 2026
- Tiempo de lectura: 9 min

Un libro de memorias que responde a la pregunta ¿cómo me hice feminista? Un ensayo que imbrica vida y teoría; una crónica de viaje, un viaje en el tiempo; un libro de conversaciones con una filósofa-maestra; un libro tan inclasificable como su autora: la argentina Elsa Drucaroff.

Elsa Drucaroff. Héctor Piastri.

Elsa Drucaroff (Buenos Aires, 1957) es escritora, ensayista y crítica literaria. Profesora en Letras y doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires (UBA), es profesora de Literatura Argentina Contemporánea en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, y de Teoría y Crítica Literarias. —¿Por qué surge El pasadizo secreto?, ¿qué del presente te llevó a hacer memoria? —Por un lado, fue el momento en el que conocí a Luisa Muraro,1 una maestra en mi vida. Fueron diez días de conversaciones que me transformaron. Por otro, tiene que ver con un momento de balance vital porque estoy entrando en la madurez. —Aprovechás lo vivido para meterte con el ensayo teórico. —Intuitivamente, lo hice siempre. Pero en el mundo académico no encajaba, me lo reprimían pidiéndome que quitara las...

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Publicado en: Cultura Edición 2120
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