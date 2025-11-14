Según datos de la Procuración de Lesa Humanidad (Proculesa) desde la vuelta plena de los juicios por delitos cometidos durante la dictadura cívico-militar hay 1.197 condenados con 340 sentencias dictadas por los tribunales. Pese a la profusión de pruebas y testimonios de víctimas, la derecha sigue revindicando el genocidio. Ahora reclama la libertad de los condenados mediante una marcha a la histórica plaza de Mayo. Desde la oposición restan importancia al acto, pero miran de reojo.
Asunción Benedit es la fundadora de Pañuelos Negros, una agrupación que reivindica a los genocidas condenados. Es viuda del capitán Francisco Lacal Montenegro –quien participó del operativo Independencia en Tucumán en 1975 y combatió en la guerra de Malvinas en 1982– y hermana del diputado nacional por Entre Rí...
Artículo para suscriptores
Hacé posible el periodismo en el que confiás.
Suscribiéndote a Brecha estás apoyando a un medio cooperativo, independiente y con compromiso social
Para continuar leyendo este artículo tenés que ser suscriptor de Brecha.
¿Ya sos suscriptor? Logueate