Experimento de laboratorio a escala global - Semanario Brecha
Edición 2100 Suscriptores
La reforma laboral de Javier Milei

Experimento de laboratorio a escala global

Fabián Kovacic desde Buenos Aires 
20 febrero, 2026
- Tiempo de lectura: 4 min

Los restos del estado de bienestar argentino están a punto de derrumbarse por una norma que retrotrae la seguridad social y las leyes laborales a tiempos en los que el capital mandaba sin control alguno. Las reacciones de la oposición política y de los sindicatos son tibias.

Estación ferroviaria en la plaza Constitución, en Buenos Aires, durante la huelga general contra la reforma laboral impulsada por el gobierno, el jueves 19. EFE, Juan Ignacio Roncoroni.

Argentina está a punto de volver al siglo XIX en materia de relaciones laborales. Así lo definen representantes de sindicatos y abogados laboralistas que siguen con más estupor que capacidad de reacción las alternativas del debate parlamentario sobre la reforma del gobierno, a punto de convertirse en ley si Diputados aprueba el proyecto que ya cuenta con media sanción del Senado. Al cierre de esta edición de Brecha, la discusión continuaba en esa cámara, pero se descontaba que la norma sería aprobada. En la Cámara Alta, la norma gubernamental había sido aprobada la semana pasada con 42 votos oficialistas y 30 opositores. El peronismo, el Frente de Izquierda y los Trabajadores, la Coalición Cívica y algunos legisladores del bloque Provincias Unidas (que reúne a algunos antiguos seguidores d...

Artículo para suscriptores

Hacé posible el periodismo en el que confiás.
Suscribiéndote a Brecha estás apoyando a un medio cooperativo, independiente y con compromiso social

Para continuar leyendo este artículo tenés que ser suscriptor de Brecha.

Suscribite ahora

¿Ya sos suscriptor? Logueate

Publicado en: Edición 2100 Mundo
Palabras clave:

Artículos relacionados

Edición 2100 Suscriptores
Menos horas de trabajo, más derechos

La contracara brasileña

Pablo Pozzolo
Edición 2094 Suscriptores
Somalilandia, Estados Unidos, Argentina

Punto y seguido

Daniel Gatti
Edición 2090 Suscriptores
Dos años de Milei

Argentina, bocado de las corporaciones

Fabián Kovacic
Edición 2090 Suscriptores
Con Victoria de Masi, sobre Karina Milei

De «la que vendía tortas» a «el Jefe»

Rafael Rey
Edición 2086 Suscriptores
La derecha argentina marcha por los militares condenados

Ese clima

Fabián Kovacic