Experimento de laboratorio a escala global

Argentina está a punto de volver al siglo XIX en materia de relaciones laborales. Así lo definen representantes de sindicatos y abogados laboralistas que siguen con más estupor que capacidad de reacción las alternativas del debate parlamentario sobre la reforma del gobierno, a punto de convertirse en ley si Diputados aprueba el proyecto que ya cuenta con media sanción del Senado. Al cierre de esta edición de Brecha, la discusión continuaba en esa cámara, pero se descontaba que la norma sería aprobada. En la Cámara Alta, la norma gubernamental había sido aprobada la semana pasada con 42 votos oficialistas y 30 opositores. El peronismo, el Frente de Izquierda y los Trabajadores, la Coalición Cívica y algunos legisladores del bloque Provincias Unidas (que reúne a algunos antiguos seguidores d...
Artículo para suscriptores
Hacé posible el periodismo en el que confiás.
Suscribiéndote a Brecha estás apoyando a un medio cooperativo, independiente y con compromiso social
Para continuar leyendo este artículo tenés que ser suscriptor de Brecha.
¿Ya sos suscriptor? Logueate