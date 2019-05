Fernández bis

La ex presidenta argentina sorprendió con el anuncio de su postulación como vice del ex jefe de Gabinete Alberto Fernández, de sinuosa trayectoria política. Investigada en seis causas judiciales, la ex mandataria obliga a la interna peronista a definir lealtades de cara a las elecciones nacionales.

A las cinco de la mañana del sábado 18, la

cuenta de Twitter de Cristina Fernández sacudió el escenario político argentino

y regional al anunciar que será candidata a la vicepresidencia detrás de su

elegido, Alberto Fernández, el jefe de Gabinete durante el gobierno de Néstor

Kirchner y el primer año de mandato de la ex presidenta. “Argentina hoy

necesita alguien como vos, que suma, y no como yo, que resta”, fue el

argumento implacable con el que la líder opositora explicó su elección a su

...