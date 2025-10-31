«Si con la IA se puede gobernar a la población, el objetivo es su dominio» - Semanario Brecha
Con la docente e investigadora argentina Flavia Costa

«Si con la IA se puede gobernar a la población, el objetivo es su dominio»

Luciano Costabel
30 octubre, 2025
Para Costa, doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, la irrupción de la inteligencia artificial es un acontecimiento tecnopolítico asimilable al del nacimiento de internet. Según afirma, vivimos en una época que logró sintetizar en «grandes conjuntos técnicos» gran parte del conocimiento de la humanidad. Sobre los potenciales riesgos asociados a este nuevo escenario versó su conversación con Brecha.

—En el libro Tecnoceno. Algoritmos, biohackers y nuevas formas de vida (2021), proponés la idea de tecnoceno para describir la era actual. ¿De qué se trata este concepto?
—El tecnoceno es una referencia al término antropoceno, la era del viviente humano, que empezó a circular públicamente en los dos mil, cuando el químico y premio nobel Paul Crutzen propuso que ya estábamos viviendo una nueva época geológica. El antropoceno marca el momento en que la acción humana pasa a tener efectos y deja huellas a escala geológica: sobre los sedimentos, las masas acuíferas, la atmósfera y la biósfera. Eso se expresa en la crisis climática, la pérdida de biodiversidad y la alteración de los ciclos del suelo.
Esa idea provocó un gran debate. Por un lado, se discutió cuándo había comenzado: Crutzen y otro...

Edición 2084
