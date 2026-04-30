Fractura entre la Casa Blanca y el Pentágono

Hanói, abril de 1975, días antes de que los vietnamitas liberaran Saigón. Un equipo negociador reúne altos mandos militares de los Estados Unidos y de Vietnam del Norte. Se pudo escuchar una conversación entre el coronel Harry G. Summers Jr. y el coronel Tu. Según relato del primero, se registró el siguiente diálogo: Coronel Summers: —Sabe, nunca nos derrotaron en el campo de batalla. Coronel Tu: —Eso puede ser así, pero también es irrelevante, no tiene importancia. Este tremendo diálogo ha sido revisitado como muestra de la diferencia entre táctica y estrategia y en estos momentos apunta a la línea de flotación de las Fuerzas Armadas estadounidenses, que afecta incluso su unidad interna. El sábado 18 de abril, a altas horas de la noche, el presidente Donald Trump convocó a una reunión de ...
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