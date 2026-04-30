Fractura entre la Casa Blanca y el Pentágono - Semanario Brecha
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Irán, el nuevo Vietnam de Estados Unidos

Fractura entre la Casa Blanca y el Pentágono

Raúl Zibechi
30 abril, 2026
- Tiempo de lectura: 5 min

Las élites de Estados Unidos están empezando a aceptar que perdieron la guerra contra Irán. El peor escenario para ellas está apenas en ciernes: una profunda división en las altas esferas militares y del Ejecutivo, entre la Casa Blanca y el Pentágono, que acelera la decadencia imperial.

Veteranos, familiares de militares y simpatizantes ocupan el edificio de oficinas de la Cámara de Representantes en el Capitolio para exigir al gobierno de Trump que ponga fin a la guerra contra Irán el 20 de abril de 2026 en Washington. AFP, Leigh Vogel.

Hanói, abril de 1975, días antes de que los vietnamitas liberaran Saigón. Un equipo negociador reúne altos mandos militares de los Estados Unidos y de Vietnam del Norte. Se pudo escuchar una conversación entre el coronel Harry G. Summers Jr. y el coronel Tu. Según relato del primero, se registró el siguiente diálogo: Coronel Summers: —Sabe, nunca nos derrotaron en el campo de batalla. Coronel Tu: —Eso puede ser así, pero también es irrelevante, no tiene importancia. Este tremendo diálogo ha sido revisitado como muestra de la diferencia entre táctica y estrategia y en estos momentos apunta a la línea de flotación de las Fuerzas Armadas estadounidenses, que afecta incluso su unidad interna. El sábado 18 de abril, a altas horas de la noche, el presidente Donald Trump convocó a una reunión de ...

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Publicado en: Edición 2110 Mundo
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