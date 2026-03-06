Gigante en jaque - Semanario Brecha
Edición 2102 Suscriptores
Movilización social le paró la mano a Cargill en Brasil

Gigante en jaque

Marcelo Aguilar desde San Pablo 
6 marzo, 2026
- Tiempo de lectura: 7 min

Una movilización indígena enfrentó a una de las mayores empresas del agronegocio mundial y puso entre la espada y la pared al gobierno de Lula, que terminó cediendo y revocando las concesiones de tres ríos de la Amazonia.

Grupo de indígenas ingresando a la terminal portuaria Cargill, empresa agroindustrial estadounidense en la ciudad de Santarém, estado de Pará, Brasil, el 21 de febrero. AFP, Colectivo Apoena, Amazon Watch.

En Santarém, ciudad enclavada en la Amazonia brasileña, en el oeste del estado de Pará, una estructura impacta por su tamaño e ilustra sin matices la nueva realidad del capitalismo global. Se trata del puerto de la gigante transnacional del agronegocio Cargill, una de las líderes mundiales en el rubro. Allí es posible ver cómo los granos de soja pasan por un enorme tubo directamente a las bodegas de los barcos, en general de bandera china o europea. Construido a principios de los dos mil, acompañando el boom sojero, se ubica en un lugar estratégico para la expansión de este negocio, allí donde se encuentran el río Tapajós y el río Amazonas, dos de los mayores cursos de la selva amazónica, región en la que se estima que viven cerca de 7 mil indígenas de 14 etnias diferentes. El propio puert...

Artículo para suscriptores

Hacé posible el periodismo en el que confiás.
Suscribiéndote a Brecha estás apoyando a un medio cooperativo, independiente y con compromiso social

Para continuar leyendo este artículo tenés que ser suscriptor de Brecha.

Suscribite ahora

¿Ya sos suscriptor? Logueate

Publicado en: Edición 2102 Mundo
Palabras clave:

Artículos relacionados

Cultura Suscriptores
Cine. En Cinemateca: El agente secreto

A plena vista

Juan Recuero
Edición 2100 Suscriptores
Menos horas de trabajo, más derechos

La contracara brasileña

Pablo Pozzolo
Edición 2091 Suscriptores
Aceguá, el pequeño rincón de la frontera

Por las sierras

Cecilia Osorio
Edición 2086
Francia, Estados Unidos, Brasil, Hong Kong

Punto y seguido

Pablo Pozzolo
40 años después Suscriptores
Con el intelectual carioca Celso Rocha de Barros, autor de una historia del PT

«Estos meses fueron el primer momento desde 2013 en que la izquierda brasileña logró retomar la iniciativa»

Salvador Neves