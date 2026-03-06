Gigante en jaque

En Santarém, ciudad enclavada en la Amazonia brasileña, en el oeste del estado de Pará, una estructura impacta por su tamaño e ilustra sin matices la nueva realidad del capitalismo global. Se trata del puerto de la gigante transnacional del agronegocio Cargill, una de las líderes mundiales en el rubro. Allí es posible ver cómo los granos de soja pasan por un enorme tubo directamente a las bodegas de los barcos, en general de bandera china o europea. Construido a principios de los dos mil, acompañando el boom sojero, se ubica en un lugar estratégico para la expansión de este negocio, allí donde se encuentran el río Tapajós y el río Amazonas, dos de los mayores cursos de la selva amazónica, región en la que se estima que viven cerca de 7 mil indígenas de 14 etnias diferentes. El propio puert...