A plena vista - Semanario Brecha
Cultura Suscriptores
Cine. En Cinemateca: El agente secreto

A plena vista

Juan Recuero
6 marzo, 2026
- Tiempo de lectura: 3 min

Fotograma de la película.

Si algo se comprobaba en el tono de la ópera prima de Kleber Mendonça Filho, O Som ao Redor (2012), es que más allá de algunas coincidencias con La ciénaga (2001), de Lucrecia Martel, ambos autores lidian con una poética de lo local. Recife y Pernambuco son para Mendonca Filho lo que Salta para Martel: un espacio para explorar y retratar una cultura que retiene la malicia social repartida en muchas impostaciones. También se parecen en que ambos combaten la tendencia a diversificar la geografía de sus películas acorde a los mandatos del sistema de coproducción internacional. El director de Bacurau (2019) ha dedicado su proyecto cinematográfico completo a explorar y magnificar la imagen de Recife en la pantalla, desde una investigación etnográfica que preserva la afección de quien conoce con...

Artículo para suscriptores

Hacé posible el periodismo en el que confiás.
Suscribiéndote a Brecha estás apoyando a un medio cooperativo, independiente y con compromiso social

Para continuar leyendo este artículo tenés que ser suscriptor de Brecha.

Suscribite ahora

¿Ya sos suscriptor? Logueate

Publicado en: Cultura Edición 2102
Palabras clave:

Artículos relacionados

Cultura Suscriptores
Nueva adaptación de Cumbres borrascosas

Casa de muñecas

Juan Recuero
Cultura Suscriptores
Cine. La virgen de la tosquera

Fuiste mío un verano

Soledad Castro Lazaroff
Cultura Suscriptores
Cine. Sirāt, del director gallego Óliver Laxe

El paraíso minado

Diego Faraone
Cultura Suscriptores
Cine. En Cinemateca: la animación francesa Arco

¿Qué miramos cuando vemos el cielo?

Juan Recuero
Cultura
Discos. Icónica, de Luana

El despliegue del universo

Diego Recoba