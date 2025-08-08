«La guerra unió a la población de Irán en la defensa del país» – Semanario Brecha
Edición 2072 Suscriptores
Con la experta en política iraní Narges Bajoghli

«La guerra unió a la población de Irán en la defensa del país»

Francisco Claramunt
8 agosto, 2025
- Tiempo de lectura: 10 min

Las consecuencias que el ataque israelí-estadounidense tuvo tanto sobre el gobierno como sobre la oposición de Irán son los ejes de esta entrevista, en la que se aborda, además, la centralidad que Palestina ha vuelto a tener en la opinión pública de Oriente Medio y la influencia del lobby proisraelí en la Casa Blanca.

Sección de un edificio residencial destruido durante los ataques israelíes, expuesta frente al Teatro de la Ciudad como una instalación antibélica en el centro de Teherán, Irán, el 5 de agosto AFP, NurPhoto, Morteza Nikoubazl

Narges Bajoghli es profesora adjunta y coordinadora del área de Estudios sobre Oriente Medio en la Escuela de Estudios Internacionales Avanzados de la Universidad Johns Hopkins, de Estados Unidos. Es también codirectora de la Iniciativa Repensar Irán de esa casa de estudios. Autora de los libros Iran Reframed: Anxieties of Power in the Islamic Republic («Irán recontextualizado: ansiedades de poder en la república islámica») y How Sanctions Work: Iran and the Impact of Economic Warfare («Cómo funcionan las sanciones: Irán y el impacto de la guerra económica»), su próximo trabajo, Workshop of War («Taller de guerra»), examina el legado de la guerra química en Oriente Medio, un tema que también ha abordado como documentalista con la película The Skin That Burns («La piel que arde»), sobre sob...

Artículo para suscriptores

Hacé posible el periodismo en el que confiás.
Suscribiéndote a Brecha estás apoyando a un medio cooperativo, independiente y con compromiso social

Para continuar leyendo este artículo tenés que ser suscriptor de Brecha.

Suscribite ahora

¿Ya sos suscriptor? Logueate

Publicado en: Edición 2072 Mundo
Palabras clave:

Artículos relacionados

Edición 2072 Suscriptores
Lula planta cara a Trump

Una piedra en el zapato

Daniel Gatti
Edición 2072 Suscriptores
China y sus ventajas estratégicas sobre Estados Unidos

Ojos que no ven

Rafael Noboa
Mundo Suscriptores
El fantasma de «la lista de Epstein»

Gualicho de ultratumba

Jorge A. Bañales
opinion
Columnas de opinión
Sobre la evitabilidad de las guerras

La trampa de Tucídides y el tramposo Trump

Leo Harari
Edición 2069 Suscriptores
Trump, la suba de impuestos a Brasil y el tiro por la culata

Tarifazo de ahogado

Marcelo Aguilar