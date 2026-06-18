Humillación imperial - Semanario Brecha
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El acuerdo con Irán y la derrota de Estados Unidos e Israel en oriente medio

Humillación imperial

Francisco Claramunt
18 junio, 2026
- Tiempo de lectura: 9 min

Washington y Tel Aviv no pudieron lograr ninguno de sus objetivos en una guerra contra un enemigo mucho más pobre y peor armado y deberán aceptar varias de sus condiciones, un evento geopolítico con consecuencias más allá de Oriente Medio.

El presidente estadounidense Donald Trump en Francia, el 16 de junio. AFP, Isabel Infantes.

No hubo cambio de régimen. No se liquidó el programa nuclear iraní ni el de misiles balísticos. No se cortaron los lazos de Irán con sus milicias aliadas en Oriente Medio. Y en lugar de la «rendición incondicional» exigida por Donald Trump a Teherán en marzo, Estados Unidos aceptó un pliego de condiciones iraníes para la apertura en etapas del estrecho de Ormuz, que estaba abierto de par en par hasta que Washington y Tel Aviv declararon una «guerra rápida» hace casi cinco meses. Acobardado por la cercanía de las elecciones de medio término de noviembre y por el látigo de las encuestas, Trump concedió una derrota que analistas estadounidenses consideran «peor que Vietnam». En Israel, la claudicación de la Casa Blanca es vista como una traición y pone al siempre inquieto Benjamin Netanyahu e...

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Publicado en: Edición 2117 Mundo
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