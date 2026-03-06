La autodefensa - Semanario Brecha
Orsi destacó medidas del gobierno ante críticas opositoras y baja en las encuestas

La autodefensa

Mauricio Pérez
6 marzo, 2026
- Tiempo de lectura: 9 min

El gobierno comienza su segundo año de gestión con un horizonte desafiante. Distintas encuestas muestran un aumento en la desaprobación de su gestión y el clima político augura dificultades para conformar mayorías en el Parlamento. En ese escenario, el presidente Yamandú Orsi planteó algunas líneas de las políticas que impulsará, como la creación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y de la Universidad de la Educación, cambios en el Código del Proceso Penal y en la seguridad social, que –en este último caso– apuntan a las demandas de parte de su electorado.

Yamandú Orsi, durante la rendición de cuentas en la Asamblea General, el 2 de marzo. Focouy, Gastón Britos.

Durante unos 45 minutos, frente a los legisladores de todos los partidos, pero con ausencias notorias en el palco de autoridades, el presidente Yamandú Orsi presentó el lunes 2 de marzo ante la Asamblea General un balance de su primer año de gestión. El mandatario dio un pantallazo de cómo recibió el país, de las principales medidas y logros del gobierno frenteamplista, y trazó las líneas de lo que vendrá. Con su discurso ante el Parlamento, Orsi continuó con la «buena idea» implementada por su antecesor, el expresidente Luis Lacalle Pou, quien compareció cuatro veces ante el cuerpo legislativo, en una remake de lo que hizo su padre, Luis Lacalle Herrera, en 1991. El objetivo, dijo Orsi, fue «reafirmar el rumbo» del gobierno, para que Uruguay continúe siendo «un faro del republicanismo dem...

