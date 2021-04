La casualidad todo lo rige

No hay quien, a esta altura, no haya visto el video del cruce entre el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, y el de Argentina, Alberto Fernández. Mejor dicho, no hay quien no haya visto alguna versión editada, comprimida y comentada. Pero tal vez conviene, pasados unos días, mirar con un poco más de amplitud lo que pasó en la reunión de presidentes.

Se trató de la conmemoración de los 30 años del Tratado de Asunción, que creó al Mercado Común del Sur (Mercosur), el 26 de marzo de 1991. Participaron, además de los ya mencionados, los otros dos presidentes del bloque: Jair Bolsonaro, de Brasil, y Mario Abdo Benítez, de Paraguay, y los jefes de Estado de dos países asociados: Luis Arce, de Bolivia, y Sebastían Piñera, de Chile. Fernández, como anfitrión, abrió la conversación reivindi...