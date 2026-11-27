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Las acciones médicas tienen siempre el riesgo de causar daño. A veces de manera completamente imprevisible, como cuando un medicamento provoca una reacción alérgica mortal no descrita con anterioridad. Aquí se trata de un riesgo implícito que no se pudo evitar, a pesar de que se tomaron todas las medidas para minimizarlo. Pero otras veces el daño ocurre por un error en el diagnóstico o en la acción terapéutica; puede ser resultado de que el profesional no sabía lo que debía saber (impericia), de una acción temeraria (imprudencia), por descuido (negligencia) o por no haber respetado las normas o reglamentos. A pesar de no haber obrado con intención, si el daño se produjo, el profesional es responsable.

Si en un acto quirúrgico el anestesista abandona el quirófano sin dejar a alguien a cargo, se debe considerar como una consecuencia de una acción negligente y tiene que haber una sanción, pues no se cumple con la obligatoriedad del cuidado, que es el mandato moral fundamental de la profesión. Además, es una falta grave según normas internacionales, como los «Estándares internacionales para la práctica segura de la anestesia», de la Organización Mundial de la Salud y la Federación Mundial de Sociedades de Anestesiólogos. Allí se establecen las normas para el Monitoreo Intraoperatorio Básico y se señala: «El personal de anestesia calificado estará presente en la sala durante todas las anestesias generales, anestesias regionales y atención de anestesia monitoreada».

En el caso de la muerte de la pediatra Soledad Barrera se suman otros hechos de mala praxis muy graves por parte de la anestesista Inés Miralles, como la extubación prematura –que provocó un paro cardiorrespiratorio con agravio encefálico–, el inadecuado manejo posterior de la situación –al no advertir la gravedad de la paciente–, el retraso en el traslado a CTI y la adulteración de la historia clínica con el objeto de ocultar o minimizar lo ocurrido. Si la profesional actuó bajo los efectos de drogas psicoactivas, ello constituye, además, un agravante.

En Uruguay las conductas médicas pueden ser juzgadas por tres órganos que se superponen, con distinto poder sancionatorio: la Justicia, la Comisión Honoraria de Salud Pública (CHSP) del ministerio homónimo y el Tribunal de Ética Médica del Colegio Médico del Uruguay.

La CHSP, integrada por 15 miembros y presidida por la ministra, fue creada por la Ley Orgánica de Salud Pública (9.202, de 1934) para actuar en estos casos como tribunal disciplinario. Le corresponde «juzgar y reprimir las faltas cometidas por los médicos y los que ejercen profesiones anexas en el ejercicio de su profesión, cuando éstos se aparten del cumplimiento de las normas generales que determinen las ordenanzas y reglamentos».

Como la CHSP, el Tribunal tiene la potestad de juzgar y sancionar al profesional, en este caso mediante la inhabilitación en el ejercicio de la profesión con un máximo de diez años. Pero a diferencia de los dictámenes de la CHSP, aquellos que surgen del Tribunal no pueden ser anulados por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) porque no son actos estatales, salvo justamente en casos de inhabilitación, pues estos solo se hacen efectivos a instancias del Ministerio de Salud Pública (MSP), frente a cuya resolución los afectados sí pueden interponer recursos ante el TCA.

Juzgar las acciones humanas cuando no hay claros parámetros establecidos puede dar lugar a la discrecionalidad. No hay normativa que estipule los criterios sancionatorios, por lo que la Comisión actúa con cierto grado de discrecionalidad dentro del marco de los principios generales del derecho administrativo sancionador. Hay varios antecedentes. Hay, de hecho, uno muy similar al de Miralles, que la CHSP no tuvo en cuenta y que tampoco se consideró durante la interpelación a la ministra: el caso del anestesista Pedro Serra, en 2008, sancionado con diez años de inhabilitación.

Como es sabido, en octubre de 2025, siguiendo un informe de Jurídica del MSP, Lustemberg redujo el tiempo de inhabilitación de Miralles a tres años, con el argumento de que la sanción de cinco años sugerida por la CHSP, que analizó el caso, carecía de adecuada fundamentación, proporcionalidad, razonabilidad, gradualidad e individualización. Esto provocó la renuncia de casi todos los integrantes de la Comisión. A posteriori de la condena judicial por homicidio culposo, el presidente Yamandú Orsi, junto con la ministra, revocó la disminución de la pena y mantuvo el plazo de cinco años; todo lo cual dio a la oposición una oportunidad para intentar desacreditar a la titular del MSP.

Miralles, a su vez, interpuso una demanda de nulidad ante el TCA, que todavía no falló. El MSP, por su parte, contestó al TCA fuera de plazo –se inició sumario a la abogada responsable–, lo que pone en riesgo de la anulación de la pena, pues este tribunal no juzga el comportamiento de la anestesista, sino la validez jurídica de los actos administrativos definitivos dictados por el Estado y el cumplimiento de los plazos correspondientes.

Por ejemplo, en 2010 el TCA intervino a propósito de la situación de un médico que estaba a cargo de un residencial para adultos mayores donde ocurrió un siniestro en el que murieron cinco personas. La CHSP solicitó que se lo inhabilitara por diez años para integrar direcciones técnicas de centros de salud. El TCA falló afirmando que «es tradicional el criterio de la Sala, respecto a no emitir decisión respecto al quantum de la sanción administrativa aplicada, por función de la discrecionalidad que le asiste a la Administración en esta materia», pero anuló la medida afirmando que esta dejaba entrever un «exceso de poder», dado que la sanción se encontraba fuera del marco legal.

Cuando en el sistema sanitario ocurren daños a los pacientes, no se debería centrar el problema exclusivamente en la búsqueda de culpables y las características de las sanciones, porque eso no evita que el fenómeno se repita. Se debe considerar especialmente las características del sistema que lo hace posible, y este enfoque, centrado en la seguridad del paciente, fue insuficientemente considerado en la interpelación a la ministra. ¿Cómo actuó la Comisión para la Seguridad de los Pacientes y Prevención del Error en Medicina en este caso? ¿Podría haber prevenido esta situación?

Los comportamientos inadecuados, como los de la anestesista Miralles –que por lo general tienen antecedentes–, tendrían que haber sido reconocidos a tiempo por el sistema para evitar lo que ocurrió.

Los anestesistas, en particular, tienen mayor riesgo de adicciones que otros especialistas por la sobrecarga laboral con jornadas extenuantes, horarios de guardia, el estrésy el burnout, y la disponibilidad de sustancias psicoactivas a su alcance. La problemática de la salud mental también es un punto que considerar.

Los pilotos de avión están sometidos a pruebas aleatorias de detección de alcohol y sustancias psicoactivas, a través de saliva u orina, para evitar los enormes riesgos que conlleva su consumo. Los hallazgos positivos significan suspensiones e ingreso en programas de rehabilitación específicos, o incluso despido. La seguridad aeronáutica se toma con frecuencia como modelo de la seguridad en el sistema sanitario. En el tránsito también se utilizan controles semejantes, aleatorios, con sanciones que pueden significar la inhabilitación para conducir, lo que ha disminuido el número de accidentes y de lesionados.

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La introducción de cámaras que registren la actividad de los quirófanos es otra medida a considerar, al igual que en el tránsito.

Si la ministra se equivocó, luego se rectificó. La interpelación es una pirotecnia absurda que caracteriza al juego entre oficialismo y oposición, independientemente del partido considerado, una discusión estéril sobre interpretaciones jurídicas, mientras que la verdadera causa de estas situaciones lamentables queda sin ser atendida. La oposición no busca una rectificación porque ya se realizó con el apoyo del presidente; lo que busca es hacer ejercicios de musculatura política totalmente inconducentes, pero que deja contentos a los narcisos.

Muchas de las interpelaciones son diálogo de sordos. Antes de comenzar la sesión, ya se sabía cómo iba a terminar. ¿Para qué perder el tiempo del Parlamento en cuestiones que no van más allá de la nariz de los parlamentarios, cuando estos podrían abocarse a leyes en favor de un verdadero sistema destinado a la calidad de la atención de la salud y al cambio de la cultura sanitaria de la culpabilidad por la de la seguridad?

Es necesario rever la forma en que se analiza y sanciona a los profesionales; cómo se los puede derivar eventualmente para el tratamiento de adicciones o de los problemas de conducta en el trabajo. No alcanza con la sanción.

En este sentido es encomiable la tarea educativa en seguridad que realiza el Fondo Nacional de Recursos, a cuyos técnicos se debería citar para colaborar con la elaboración de normativas destinadas a mejorar la calidad y seguridad del sistema.