Cristina Lustemberg asumió al frente del Ministerio de Salud Pública (MSP) con una agenda exigente. Durante el gobierno anterior, el Frente Amplio (FA) había cuestionado las deficiencias de infraestructura en distintos centros hospitalarios, las largas listas de espera para acceder a especialistas y los faltantes de medicamentos. Su programa de gobierno proponía, además, profundizar las transformaciones del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS), fortalecer la rectoría del ministerio y sus capacidades de fiscalización, descentralizar la atención y ampliar la respuesta pública en salud mental. Lustemberg llegaba al cargo con un capital político considerable. En su trayectoria parlamentaria había cultivado un perfil negociador, que en la legislatura anterior le había permitido articular ...
Artículo para suscriptores
Hacé posible el periodismo en el que confiás.
Suscribiéndote a Brecha estás apoyando a un medio cooperativo, independiente y con compromiso social
Para continuar leyendo este artículo tenés que ser suscriptor de Brecha.
¿Ya sos suscriptor? Logueate