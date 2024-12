La del estribo

Brett Wilkins

Los neoconservadores de ambos lados de la grieta política estadounidense acogieron esta semana con agrado la decisión «muy esperada» del presidente Joe Biden de permitir que las fuerzas ucranianas lancen ataques profundos dentro del territorio de Rusia con misiles de largo alcance suministrados por Estados Unidos. Mientras tanto, las voces pacifistas hacen sonar la alarma sobre lo que un alto funcionario del Kremlin ha llamado «un paso muy grande hacia el inicio de la Tercera Guerra Mundial».

El presidente electo, Donald Trump, que asumirá el cargo en 63 días, ha prometido poner fin rápidamente a la guerra de casi 1.000 días que Rusia inició en febrero de 2022 con una invasión masiva de su vecino más pequeño, en medio de importantes provocaciones de la OTAN.

The New York Times reportó el domingo 17 que los sistemas de misiles tácticos del Ejército (ATACMS, por sus siglas en inglés), que tienen un alcance de 190 millas, probablemente se desplegarán primero contra los militares rusos y las recién llegadas tropas norcoreanas en la región de Kursk, en el oeste de Rusia, donde las fuerzas ucranianas se han apoderado de una franja considerable de territorio. Según ese medio, Biden abandonó sus reservas en torno a dejar que Ucrania use los misiles de largo alcance debido a «la tremenda audacia de Rusia al mandar tropas de su aliado Corea del Norte contra las líneas ucranianas».

A principios de este año, Biden había discretamente dado luz verde a Kiev para que llevara a cabo ataques transfronterizos limitados cerca de Járkov con misiles de corto alcance mientras las fuerzas rusas amenazaban esa ciudad, la segunda más grande de Ucrania.

Siguiendo el ejemplo de Biden, Gran Bretaña y Francia también abandonaron el domingo 17 sus objeciones respecto de que Ucrania use misiles ofensivos de largo alcance proporcionados por ambos para atacar objetivos dentro de Rusia. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo el domingo: «Hoy muchos en los medios hablan de que hemos recibido permiso para tomar las medidas adecuadas. Pero los golpes no se dan con palabras. Cosas así no se anuncian. Los cohetes hablarán por sí solos». N. de E.: el martes 19, Ucrania lanzó los primeros misiles ATACMS estadounidenses contra Rusia, y el miércoles atacó con Storm Shadows británicos. Al cierre de esta edición, Moscú había desestimado la ocurrencia de daños significativos, mientras los países occidentales habían comenzado a cerrar sus embajadas en Kiev como medida preventiva ante un esperado ataque aéreo masivo por parte de Rusia.

En setiembre, el presidente ruso, Vladímir Putin, había advertido a Estados Unidos y sus aliados que darle la aprobación a Ucrania para usar misiles occidentales de largo alcance «significaría nada menos que el involucramiento directo de los países de la OTAN» en la guerra.

Los funcionarios rusos respondieron la decisión de Biden de esta semana con advertencias de graves repercusiones. «Los ataques con misiles estadounidenses en regiones rusas implicarán inevitablemente una escalada grave, que amenaza con conducir a consecuencias mucho más graves», dijo Leonid Slutski, quien preside un comité clave de asuntos exteriores en la Duma Estatal, según consignó Reuters.

(Publicado originalmente en Common Dreams. Traducción de Brecha de acuerdo con una licencia Creative Commons, CC BY-NC-ND 3.0.)