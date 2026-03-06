La furia de MAGA

Mucho antes de lanzarse como candidato presidencial en 2015, Trump fue un crítico de la política exterior de Estados Unidos, que incluía guerras interminables y la intervención en los conflictos de otras naciones en desmedro de la atención a las necesidades y expectativas de los estadounidenses. Ese fue el sentido de su consigna America First (Estados Unidos primero), que encontró una audiencia amplia y apasionada en los millones de estadounidenses que bregan con estrecheces económicas y que son los que pagan los impuestos y ponen los muertos y los mutilados en las muchas guerras en otros tantos sitios. «No los enviaré a combatir y morir en guerras estúpidas que jamás terminan», declaró Trump durante su campaña electoral de 2024 en Pensilvania. «No enviaré a nuestros hijos e hijas a combat...