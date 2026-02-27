«La señora» al mando - Semanario Brecha
Edición 2101 Suscriptores
A 20 años del hallazgo del Archivo Berrutti

«La señora» al mando

Samuel Blixen
27 febrero, 2026
- Tiempo de lectura: 5 min

La primera ministra de Defensa del Frente Amplio, con cautela y decisión, dio todos los pasos para proteger lo que hoy se conoce como Archivo Berrutti y permitió, así, acceder a documentos de inteligencia que habían sido ocultados por el poder militar.

Alejandro Arigón

Hace 20 años, el 10 de febrero de 2006, la ministra de Defensa Nacional, Azucena Berrutti, llegó muy temprano, como de costumbre, al Palacio Blixen de Castro, sede del ministerio en la zona de Tres Cruces, que para entonces había sido rebautizado como Edificio General Artigas. Permaneció en su despacho (ese más modesto que había intercambiado con el subsecretario porque el escritorio del principal era tan grande que le daba vértigo) solo el tiempo necesario para hacer dos llamadas, la primera al comandante en jefe del Ejército, teniente general Carlos Díaz, y la segunda para pedir un taxi. Los dos oficiales que actuaban como ayudantes personales de la ministra se precipitaron escaleras abajo cuando desde el despacho del primer piso vieron a Azucena parada en la puerta de la casona de 8 de ...

Publicado en: Edición 2101 Uruguay
