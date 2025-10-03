La tajada - Semanario Brecha
Las zonas francas en cuestión por el nuevo impuesto global

La tajada

Luciano Costabel
3 octubre, 2025
- Tiempo de lectura: 7 min

Durante décadas, las zonas francas uruguayas funcionaron como oasis fiscales: espacios geográficos dentro del territorio nacional en los cuales no se cobraban impuestos. Ese privilegio histórico se consolidó como política para atraer capitales, sin importar los cambios de gobierno ni los debates sobre justicia tributaria. Pero ahora el nuevo impuesto mínimo global introducido en la ley de presupuesto amenaza, por primera vez, ese contrato de «estabilidad».

Zona Franca UPM Fray Bentos. Ministerio de Economía y Finanzas.

La modificación del régimen impositivo vigente permitirá aumentar las arcas públicas en unos 360 millones de dólares por año, un monto para nada despreciable si se tiene en cuenta la situación fiscal actual y la necesidad de nuevos ingresos para financiar políticas públicas. Sin embargo, el cambio desafía la forma en la que Uruguay se ha vendido al mundo en los últimos 40 años. Los analistas consultados por Brecha coinciden en que se trata de un escenario complejo, dado que se limita una herramienta histórica. Sin embargo, algunos plantean que la discusión es necesaria y positiva, y que de allí pueden surgir nuevas oportunidades.
EL MODELO
Las zonas francas en Uruguay tienen una larga historia, aunque marcada por un punto de inflexión. Si bien la primera experiencia data de más de un siglo...

Publicado en: Edición 2080 Uruguay
