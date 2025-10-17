La voz del amo - Semanario Brecha
Quién es María Corina Machado, la nueva premio nobel de la paz

La voz del amo

Carlos Fazio
17 octubre, 2025
- Tiempo de lectura: 5 min

María Corina Machado creció con la idea inculcada por su clan familiar de que es dueña de Venezuela y merece presidirla por mandato divino. Ahora, con la ayuda del omnipotente Donald Trump, el Nobel puede darle una empujadita.

AFP, Pedro Mattey.

María Corina Machado (MCM) es hija de la extenista Corina Parisca Pérez de Mendoza y Enrique Machado Zuloaga. Durante la colonia, a principios del siglo XVIII, los Zuloaga estuvieron entre los mayores propietarios de esclavos en Venezuela. Ya a mediados del siglo XX, su padre era uno de los mayores accionistas de la corporación Electricidad de Caracas, la siderúrgica Sivensa, el Banco Mercantil, la aerolínea VIASA e Inversiones Tacoa. En el año 2000 Enrique vendió Electricidad de Caracas al consorcio estadounidense AES y, junto con el empresario Luis Ignacio Mendoza Machado, primo hermano de MCM, se encargó de la venta de la quebrada VIASA a la española Iberia. MCM estuvo casada con Ricardo Sosa Branger, miembro de una de las familias más ultraconservadoras de Caracas, vinculado con sonoro...

Publicado en: Edición 2082 Mundo
Palabras clave:

