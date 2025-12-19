Las cuentas pendientes - Semanario Brecha
Con el historiador Alex Borucki sobre la trata esclavista en el Río de la Plata

Las cuentas pendientes

Mariana Contreras Magdalena Gutierrez
19 diciembre, 2025
- Tiempo de lectura: 8 min

La importancia del negocio esclavista en la fundación de Montevideo y en la expansión y consolidación de la economía ganadera, el rol que le cupo a la Iglesia católica en el negocio y el papel del gobierno de Fructuoso Rivera para la perpetuación de la trata esclavista luego de la abolición fueron algunos de los temas de la conversación que Brecha mantuvo con el historiador uruguayo radicado en Estados Unidos.

Magdalena Gutierrez.

—«La esclavitud significó un genocidio, no fue solo la violencia física, sino cultural, la intención de borrar quién sos vos de forma sistemática, desde cambiar tu nombre, tu religión, hasta cambiarte todo lo que sea tuyo», dice Alex Borucki, uno de los principales historiadores de la trata esclavista en las Américas. Su trabajo se desarrolla hoy en la Universidad de California, Irvine, donde es jefe del Departamento de Historia, pero comenzó en Uruguay en la década del 90, cuando publicó su primera investigación junto con las historiadoras Karla Chagas y Natalia Stalla. La conversación de Brecha con Borucki –recién llegado de Estados Unidos– tuvo como eje el aporte fundamental de la mano de obra esclavizada en la economía oriental, una realidad que la sociedad uruguaya todavía niega. —¿Se...

