Las perillas del fisco – Semanario Brecha
Edición 2075 Suscriptores
Medidas proinversión y cambios tributarios en la antesala del presupuesto quinquenal

Las perillas del fisco

Luciano Costabel
29 agosto, 2025
- Tiempo de lectura: 9 min

A días de que ingrese el proyecto de ley de presupuesto, el equipo económico frenteamplista busca equilibrar la balanza entre estímulos económicos e ingresos. Por un lado, impulsa medidas para facilitar la inversión. Por otro, introduce cambios tributarios destinados a ampliar la base impositiva. La apuesta es a dinamizar el crecimiento mientras se asegura la solvencia fiscal en un contexto de restricciones presupuestales. Hasta el momento, la alternativa de gravar al 1 por ciento se encuentra clausurada en la cúpula del Ministerio de Economía.

Gabriel Oddone, durante la conferencia luego del Consejo de Ministros, en la Torre Ejecutiva Focouy, Dante Fernández

Cuando en agosto de 2024 Gabriel Oddone presentó su libro El despegue, trazó los primerosesbozos de lo que serían sus énfasis en caso de asumir la conducción de la política económica durante los siguientes cinco años. En esas páginas, el hoy ministro de Economía delineaba una hoja de ruta centrada en mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y estimular la inversión, bajo la premisa de que un mayor crecimiento resulta urgente e imprescindible para sostener la actual matriz social.
La llegada de Oddone al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) convirtió aquel diagnóstico en un plan de acción. Así, en los últimos tres meses, el gobierno presentó un paquete de medidas que buscan estimular la inversión, simplificar trámites y redefinir beneficios para sectores considerados clave. A est...

Publicado en: Edición 2075 Uruguay
