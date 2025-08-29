Las perillas del fisco

Cuando en agosto de 2024 Gabriel Oddone presentó su libro El despegue, trazó los primerosesbozos de lo que serían sus énfasis en caso de asumir la conducción de la política económica durante los siguientes cinco años. En esas páginas, el hoy ministro de Economía delineaba una hoja de ruta centrada en mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y estimular la inversión, bajo la premisa de que un mayor crecimiento resulta urgente e imprescindible para sostener la actual matriz social.
La llegada de Oddone al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) convirtió aquel diagnóstico en un plan de acción. Así, en los últimos tres meses, el gobierno presentó un paquete de medidas que buscan estimular la inversión, simplificar trámites y redefinir beneficios para sectores considerados clave. A est...
Artículo para suscriptores
Hacé posible el periodismo en el que confiás.
Suscribiéndote a Brecha estás apoyando a un medio cooperativo, independiente y con compromiso social
Para continuar leyendo este artículo tenés que ser suscriptor de Brecha.
¿Ya sos suscriptor? Logueate