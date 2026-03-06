Legislar las emociones - Semanario Brecha
Edición 2102 Suscriptores
Sobre el proyecto de ley de educación emocional

Legislar las emociones

Camila Ghemi
6 marzo, 2026
- Tiempo de lectura: 8 min

La posibilidad de que un cambio en la currícula permita enfrentar una crisis de la convivencia que se prolonga en el interior de los establecimientos educativos luce tentadora. Sin embargo, hay quien advierte sobre los límites y los desenfoques presentes en la discusión uruguaya de una eventual educación emocional.

Héctor Piastri.

Las currículas escolares y liceales han cambiado a lo largo del tiempo y siempre han sido una zona de disputa. Nadie discute que se dicten ciencias exactas, naturales y sociales, pero hay temáticas grises –como lo es la discusión sobre la educación sexual integral– que no generan consenso sobre cómo se deberían tratar. En diciembre de 2025, ingresó a la Cámara Alta un proyecto de ley llamado Educación emocional, redactado por el senador colorado y expresidente del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Robert Silva. En el documento se explica que este concepto se entiende como «proceso educativo, continuo y permanente, orientado a desarrollar competencias emocionales como dimensión fundamental del desarrollo humano, con el propósito de capacita...

Artículo para suscriptores

Hacé posible el periodismo en el que confiás.
Suscribiéndote a Brecha estás apoyando a un medio cooperativo, independiente y con compromiso social

Para continuar leyendo este artículo tenés que ser suscriptor de Brecha.

Suscribite ahora

¿Ya sos suscriptor? Logueate

Publicado en: Edición 2102 Uruguay
Palabras clave:

Artículos relacionados

Edición 2100 Suscriptores
La creación de la Universidad Nacional de Educación reingresa al debate político

Otra oportunidad

Mariana Contreras
Debate abierto
Respuesta a Enrique Martínez Larrechea sobre Methol

Epílogo de una discusión fallida

Gabriel Delacoste
opinion
Columnas de opinión
Sobre todo lo hecho y lo pendiente en política educativa

¡Éramos tan cultos, tan inclusivos!

Sabine Vera Laura Fernández
Edición 2090 Suscriptores
ANEP dice no tener información sobre su proyecto de reconocimiento facial en liceos

Cámara oculta

Agustín Büchner
Edición 2085
Semana álgida en los reclamos por presupuesto para la educación

Ocupados

Agustín Büchner