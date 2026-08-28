 Lo que no calcularon, nuestra animalización - Semanario Brecha
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Testimonio desde Cuba

Lo que no calcularon, nuestra animalización

Laidi Fernández de Juan desde La Habana 
28 agosto, 2026
- Tiempo de lectura: 4 min

La situación en Cuba obliga a una animalización creciente de la población, dice la autora de esta nota, asumiendo esa realidad como una de tantas formas de resistencia.

Alexis Miján en una cama improvisada en la azotea de un edificio de La Habana Vieja, el 11 de agost. AFP, Yamil Lage

En medio de esta caótica situación que vivimos, en la que la supervivencia prima, y la resiliencia, la inventiva y una resignada forma de aceptar lo inevitable predominan, poco a poco adquirimos propiedades que jamás imaginamos. Quienes nos cercan hasta el límite, nos imponen restricciones cruelísimas y nos obligan a un permanente estado de vigilia que mina nuestro sistema nervioso central, o sea, todo nuestro cuerpo, no calcularon la naturaleza intrínseca del pueblo cubano: la empecinada fuerza de inventar, de salir a flote, de transformar mecanismos, cosas, hasta entonces incalculables. Esta categoría de resistencia no aparece en ningún manual. Es algo que hemos ido adquiriendo a lo largo de muchos años de carencias y sus consiguientes alternativas. No voy a comparar un período con otro,...

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Publicado en: Edición 2127 Mundo
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