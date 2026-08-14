 Añoranza por el comandante - Semanario Brecha
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Cien años del nacimiento de Fidel Castro

Añoranza por el comandante

Daniel Valero desde La Habana 
14 agosto, 2026
- Tiempo de lectura: 10 min

El centésimo aniversario del nacimiento de Fidel Castro (1926-2016), que se cumplió ayer jueves, y casi el décimo de su muerte se producen mientras Cuba enfrenta, con una nueva generación al mando muy distinta a la de la revolución, uno de los momentos de mayor asedio imperial. Brecha ofrece, en las dos notas siguientes de colaboradores en la isla, diferentes perspectivas de la situación actual.

Mural de Fidel Castro en La Habana, el 10 de agosto. AFP, Yamil Lage.

Cuando a finales de 2016 Cuba se sumió en el luto por la muerte de Fidel Castro, el periódico español El Confidencial tuvo que hacer prodigios de ingenio para encontrar a un grupo de cubanos que le hablara mal del antiguo líder guerrillero. Solo lo consiguió luego de que Eliécer Ávila, un antiguo militante de la juventud comunista, le ofreció como entrevistados a los miembros de la minúscula organización opositora que dirigía. El día acordado, él y sus seguidores se congregaron en un apartamento de La Habana para criticar al exmandatario y asegurarle al enviado del rotativo que la oposición al régimen era generalizada y que no pasaría mucho tiempo antes de que este cayera. Casi diez años después, Ávila es uno de los tantos líderes del exilio cubanoestadounidense que alterna sus días entre ...

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Publicado en: Edicion 2125 Mundo
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