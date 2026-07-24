Cuba y el giro completo al capitalismo - Semanario Brecha
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La segunda muerte de Fidel

Cuba y el giro completo al capitalismo

Javier Gómez Sánchez
24 julio, 2026
- Tiempo de lectura: 5 min

Los actores empresariales privados surgidos en los últimos años y sus circuitos de articulación de pensamiento se han convertido en una nueva fuerza política en Cuba.

Hotel Habana Libre, propiedad nacionalizada en la década del 60, tras el triunfo de la revolución cubana. Xinhua, Joaquín Hernández.

El núcleo principal de 176 «medidas» anunciadas recientemente por el Consejo de Estado, bajo el título de «transformaciones sociales», en realidad son intenciones desde hace tiempo buscadas por una élite económica con capacidad de sacar beneficio de ellas: legalización de una banca privada, venta privada de combustibles, liquidación de las empresas estatales con pérdidas (con la privatización de sus infraestructuras y actividades), conversión de las empresas estatales en sociedades por acciones y su compra por actores privados, entre otras. El estado de shock ininterrumpido bajo el que se encuentra la sociedad cubana desde la pandemia de covid-19, pero más aún desde el ataque de Estados Unidos a Venezuela en enero, el bloqueo petrolero total y las amenazas de agresión militar washingtonian...

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Publicado en: Edición 2122 Mundo
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