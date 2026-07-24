Cuba y el giro completo al capitalismo

El núcleo principal de 176 «medidas» anunciadas recientemente por el Consejo de Estado, bajo el título de «transformaciones sociales», en realidad son intenciones desde hace tiempo buscadas por una élite económica con capacidad de sacar beneficio de ellas: legalización de una banca privada, venta privada de combustibles, liquidación de las empresas estatales con pérdidas (con la privatización de sus infraestructuras y actividades), conversión de las empresas estatales en sociedades por acciones y su compra por actores privados, entre otras. El estado de shock ininterrumpido bajo el que se encuentra la sociedad cubana desde la pandemia de covid-19, pero más aún desde el ataque de Estados Unidos a Venezuela en enero, el bloqueo petrolero total y las amenazas de agresión militar washingtonian...
Artículo para suscriptores
Hacé posible el periodismo en el que confiás.
Suscribiéndote a Brecha estás apoyando a un medio cooperativo, independiente y con compromiso social
Para continuar leyendo este artículo tenés que ser suscriptor de Brecha.
¿Ya sos suscriptor? Logueate