Sin remedio

«Tenemos una experiencia: en los años iniciales de la revolución, a los médicos se les permitió tener sus consultas privadas y dar servicios en los hospitales, en los policlínicos y hasta ser profesores. Yo prefiero ver a un médico que tenga una consulta privada que ver a un médico trabajando en una cafetería. Se le hace un contrato, que trabaje dos días en el policlínico y que tenga dos días de consulta privada», comentó durante una conversación con La Joven Cuba, un sitio digital criticado tanto por partidarios del gobierno como por militantes de la oposición anticomunista. Sus declaraciones no causaron mayor revuelo. Triana, uno de los economistas más mediáticos de la isla, es conocido por sus críticas a muchas de las políticas oficiales, que lanza desde su cátedra en la Universidad de ...