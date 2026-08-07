 Sin remedio - Semanario Brecha
Edición 2124 Suscriptores
Privatización de la salud en Cuba

Sin remedio

Daniel Valero desde La Habana 
7 agosto, 2026
- Tiempo de lectura: 5 min

A mediados de julio, el economista Juan Triana especuló en una entrevista sobre la posibilidad de privatizar parcialmente los servicios de salud en Cuba.

La Habana, 29 de julio. AFP, Yamil Lage.

«Tenemos una experiencia: en los años iniciales de la revolución, a los médicos se les permitió tener sus consultas privadas y dar servicios en los hospitales, en los policlínicos y hasta ser profesores. Yo prefiero ver a un médico que tenga una consulta privada que ver a un médico trabajando en una cafetería. Se le hace un contrato, que trabaje dos días en el policlínico y que tenga dos días de consulta privada», comentó durante una conversación con La Joven Cuba, un sitio digital criticado tanto por partidarios del gobierno como por militantes de la oposición anticomunista. Sus declaraciones no causaron mayor revuelo. Triana, uno de los economistas más mediáticos de la isla, es conocido por sus críticas a muchas de las políticas oficiales, que lanza desde su cátedra en la Universidad de ...

Artículo para suscriptores

Hacé posible el periodismo en el que confiás.
Suscribiéndote a Brecha estás apoyando a un medio cooperativo, independiente y con compromiso social

Para continuar leyendo este artículo tenés que ser suscriptor de Brecha.

Suscribite ahora

¿Ya sos suscriptor? Logueate

Publicado en: Edición 2124 Mundo
Palabras clave:

Artículos relacionados

Edición 2122 Suscriptores
La segunda muerte de Fidel

Cuba y el giro completo al capitalismo
Javier Gómez Sánchez
Edición 2122
La reunión de Washington contra el «terrorismo de extrema izquierda»

La violencia macartista de Marco Rubio
Carlos Fazio
Edición 2120 Suscriptores
La nostalgia de Fidel

Un país distinto
Daniel Valero
Edición 2118 Suscriptores
El nuevo programa de reformas del gobierno cubano

Un sacrificio más
Daniel Valero
Edición 2118 Suscriptores
¿Por qué Guantánamo?

«Usted ponga las imágenes, yo pongo la guerra»
Javier Gómez Sánchez