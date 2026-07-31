Lo que no te di

Fue consecuente el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Rodrigo Arim, cuando le bajó el pulgar al titular del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), José Carlos Mahía, al decir: «No hay 20 millones [de dólares] asignados para esto» (Aire Rico, Del Sol FM, 28-V-26). Dos días antes, el 26 de mayo, en el 210.º aniversario de la Biblioteca Nacional de Uruguay (BNU), Mahía había anunciado una «inversión prevista» de ese monto, que se iba a destinar el proyecto Biblioteca Nacional del Futuro, una transformación de la institución en tres dimensiones: patrimonial, pública y territorial. Lo hizo a la salida de una conferencia de prensa en la que estaba el propio Arim, la directora de la BNU, Rocío Schiappapietra, la ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry,...
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