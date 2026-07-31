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El futuro incierto de la Biblioteca Nacional

Lo que no te di

Iván Castro
31 julio, 2026
- Tiempo de lectura: 6 min

Aunque en mayo el gobierno anunció con optimismo la puesta en marcha del plan Biblioteca Nacional del Futuro, el proyecto de ley de rendición de cuentas enviado al Parlamento no contempla nuevos recursos para la institución. Entretanto, el sindicato de funcionarios reclama ser integrado al proyecto de «reestructura», demanda transparencia en los procesos de transformación y alerta sobre el crecimiento de la precarización laboral, ya fuertemente enraizada en el Ministerio de Educación y Cultura.

Héctor Piastri.

Fue consecuente el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Rodrigo Arim, cuando le bajó el pulgar al titular del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), José Carlos Mahía, al decir: «No hay 20 millones [de dólares] asignados para esto» (Aire Rico, Del Sol FM, 28-V-26). Dos días antes, el 26 de mayo, en el 210.º aniversario de la Biblioteca Nacional de Uruguay (BNU), Mahía había anunciado una «inversión prevista» de ese monto, que se iba a destinar el proyecto Biblioteca Nacional del Futuro, una transformación de la institución en tres dimensiones: patrimonial, pública y territorial. Lo hizo a la salida de una conferencia de prensa en la que estaba el propio Arim, la directora de la BNU, Rocío Schiappapietra, la ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry,...

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Publicado en: Edición 2123 Uruguay
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