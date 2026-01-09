«Los cambios aprobados reducen la desigualdad» - Semanario Brecha
Con Daniel Olesker, vicepresidente de ASSE, sobre modificación en la devolución del Fonasa

«Los cambios aprobados reducen la desigualdad»

Luciano Costabel Abril Mederos
9 enero, 2026
- Tiempo de lectura: 7 min

Hace unas dos décadas, Daniel Olesker redactó de puño y letra el mecanismo del Fonasa que sustentaría el flamante Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) del primer gobierno progresista. Hoy, tras la decisión del gobierno de reducir la devolución que se otorga a los usuarios que más aportan y ante las críticas de la oposición, el ahora vicepresidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) cuestiona la validez del instrumento vigente y considera que los 80 millones de dólares anuales que ingresarán a las arcas del Estado deben destinarse «a donde sea necesario», sea dentro o fuera del sistema de salud.

Magdalena Gutiérrez

—La creación del Fondo Nacional de Salud [Fonasa] fue un emblema de la primera administración del Frente Amplio. Hoy, casi 20 años después de su creación, ¿qué evaluación hace de esa reforma sanitaria? —La reforma de salud que creó el SNIS surgió en un momento de enorme crisis del sistema sanitario. El sistema mutual estaba colapsado y ASSE no existía; tenía, a valores actuales, un presupuesto de 10.000 millones de pesos, hoy tiene 70.000 millones. La propuesta de crear el sistema partió de la base de asegurar la universalidad en la atención a la salud pero con equidad. La idea era que la gente aportara en función de lo que podía pagar y que recibiera atención de acuerdo a su estado de salud. A su vez, el Estado, a través del Fonasa, sería el encargado de distribuir los ingresos entre las ...

Publicado en: Edición 2094 Uruguay
