«Los cambios aprobados reducen la desigualdad»

—La creación del Fondo Nacional de Salud [Fonasa] fue un emblema de la primera administración del Frente Amplio. Hoy, casi 20 años después de su creación, ¿qué evaluación hace de esa reforma sanitaria? —La reforma de salud que creó el SNIS surgió en un momento de enorme crisis del sistema sanitario. El sistema mutual estaba colapsado y ASSE no existía; tenía, a valores actuales, un presupuesto de 10.000 millones de pesos, hoy tiene 70.000 millones. La propuesta de crear el sistema partió de la base de asegurar la universalidad en la atención a la salud pero con equidad. La idea era que la gente aportara en función de lo que podía pagar y que recibiera atención de acuerdo a su estado de salud. A su vez, el Estado, a través del Fonasa, sería el encargado de distribuir los ingresos entre las ...