 Los dos perfiles - Semanario Brecha
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El Partido Independiente propone a riesgo propio integrarse en un lema único con blancos y colorados

Los dos perfiles

Mauricio Pérez
16 octubre, 2026
- Tiempo de lectura: 8 min

Los principales dirigentes del partido minimizan el impacto que una eventual fusión electoral de cara a 2029 puede tener en sus posicionamientos políticos e ideológicos «de centroizquierda».

Gerardo Sotelo. Mauricio Zina.

El Partido Independiente (PI) se fundó en noviembre de 2002 como una escisión del Nuevo Espacio, que por esos días había decidido retornar al Frente Amplio (FA). La novel formación política se presentó ante la opinión pública como un partido socialdemócrata, una alternativa de centroizquierda frente a los dos bloques en pugna en la política nacional: el FA y los partidos tradicionales. Casi 25 años después, la realidad encuentra al partido violeta y amarillo encaramado en uno de esos bandos. Días atrás, la Junta Federal del PI propuso a los socios de la denominada Coalición Republicana (CR), los partidos Nacional y Colorado, comparecer con un lema único en la próxima elección nacional. La propuesta representa, en los hechos, un nuevo paso en la consolidación del vínculo político entre los ...

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Publicado en: Edición 2134 Uruguay
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