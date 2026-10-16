Los dos perfiles

El Partido Independiente (PI) se fundó en noviembre de 2002 como una escisión del Nuevo Espacio, que por esos días había decidido retornar al Frente Amplio (FA). La novel formación política se presentó ante la opinión pública como un partido socialdemócrata, una alternativa de centroizquierda frente a los dos bloques en pugna en la política nacional: el FA y los partidos tradicionales. Casi 25 años después, la realidad encuentra al partido violeta y amarillo encaramado en uno de esos bandos. Días atrás, la Junta Federal del PI propuso a los socios de la denominada Coalición Republicana (CR), los partidos Nacional y Colorado, comparecer con un lema único en la próxima elección nacional. La propuesta representa, en los hechos, un nuevo paso en la consolidación del vínculo político entre los ...
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