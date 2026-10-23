«Los humanos han creado un mundo que no controlan por completo»

–Vemos una proliferación de sistemas computacionales que trabajan con lenguaje, escriben, leen, traducen entre distintas lenguas y modalidades (como imágenes, videos y textos). ¿Cómo pensás que estos sistemas están afectando al lenguaje, tanto en lo que respecta a la escritura y la lectura como a la manera en que los seres humanos lo conceptualizamos y lo utilizamos? —Los grandes modelos de lenguaje, la forma de inteligencia artificial (IA) más utilizada para producir textos, intentan anticipar la siguiente palabra más probable, lo que les permite generar textos equivalentes a los escritos por humanos. El procedimiento es probabilístico, por eso el lenguaje que producen tiende hacia el promedio. El archivo humano, en cambio, contiene muchos casos atípicos y usos del lenguaje idiosincrásico...
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