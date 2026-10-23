 «Los humanos han creado un mundo que no controlan por completo» - Semanario Brecha
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Con la académica estadounidense N. Katherine Hayles

«Los humanos han creado un mundo que no controlan por completo»

Joaquín Moreira Alonso
23 octubre, 2026
- Tiempo de lectura: 9 min

Referente del poshumanismo, con una trayectoria que va desde la química hasta las letras, N. Katherine Hayles es una de las principales referentes en el estudio de la relación entre humanos y tecnología. Sus trabajos recientes abordan las capacidades cognitivas de seres vivos y máquinas. En entrevista con Brecha, habla sobre los límites y las tendencias de la inteligencia artificial y sobre el rol que les cabe a los humanos en este ensamble.

Nato Olivera

–Vemos una proliferación de sistemas computacionales que trabajan con lenguaje, escriben, leen, traducen entre distintas lenguas y modalidades (como imágenes, videos y textos). ¿Cómo pensás que estos sistemas están afectando al lenguaje, tanto en lo que respecta a la escritura y la lectura como a la manera en que los seres humanos lo conceptualizamos y lo utilizamos? —Los grandes modelos de lenguaje, la forma de inteligencia artificial (IA) más utilizada para producir textos, intentan anticipar la siguiente palabra más probable, lo que les permite generar textos equivalentes a los escritos por humanos. El procedimiento es probabilístico, por eso el lenguaje que producen tiende hacia el promedio. El archivo humano, en cambio, contiene muchos casos atípicos y usos del lenguaje idiosincrásico...

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Publicado en: Edición 2135 Especial La IA: Una tecnología en disputa
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