A principios de noviembre, Presidencia informó que la aplicación móvil Lector DNI Uy ya estaba disponible en la tienda oficial de Android. La herramienta permite realizar trámites y acceder a servicios digitales del Estado –como los del BPS, la DGI y la Historia Clínica Digital– mediante el documento de identidad electrónico. Hasta entonces, para utilizar el DNI como mecanismo de autenticación era necesario contar con un lector de tarjetas inteligentes conectado a una computadora. La nueva aplicación permite hacerlo desde el celular y acceder así a los niveles avanzados de la plataforma ID Uruguay, requeridos para realizar gestiones que involucran información personal sensible. Según se había anunciado en agosto, la aplicación sería desarrollada por la Agencia de Gobierno Electrónico y Soc...
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