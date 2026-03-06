Más bien poco - Semanario Brecha
El primer año de gobierno y una economía que no despega

Más bien poco

Luciano Costabel
6 marzo, 2026
- Tiempo de lectura: 7 min

El gobierno cerró su primer año con un crecimiento económico menor que el proyectado. Por ahora, las estimaciones para las cuentas públicas se mantienen incambiadas, pero, hacia adelante, la economía enfrenta un contexto global incierto y desafiante. Algunos indicadores empiezan a encender alarmas, mientras se esperan avances para la conformación de una estrategia nacional de desarrollo.

Gabriel Oddone, ministro de Economía. Héctor Piastri.

El primer año de gestión de Yamandú Orsi cerró con un baldazo de agua fría. En la antesala del 1 de marzo, diversas encuestas revelaron una desaprobación significativa no solo de la población general, sino de las filas de la propia militancia frenteamplista. Las explicaciones desde el gobierno intentaron encapsular el fenómeno como un problema de comunicación. Sin embargo, esta divergencia parecería reflejar una distancia más profunda entre el Poder Ejecutivo y su base social. En uno de los extremos, se ubicaría el proyecto de desarrollo prometido en campaña y las expectativas de la militancia. En el otro, la prudencia fiscal del equipo económico y la limitada capacidad para abordar las problemáticas urgentes en materia social. LA CASA EN ORDEN No fue casual que Orsi, ante la Asamblea Gene...

Publicado en: Edición 2102 Uruguay
